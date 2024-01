Os gols do clube basco no tempo regulamentar foram marcados por Gorka Guruzeta, no início da partida, e Oihan Sancet, aos quatro do segundo tempo. Lewandowski e Lamine Yamal balançaram as redes para o Barcelona. Na prorrogação, Iñaki Williams desempatou a partida, e Nico Williams fechou o placar, garantindo a classificação do Bilbao para a semifinal da Copa do Rei.