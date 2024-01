Somente em 2024, nos sete jogos disputados até aqui, o Barcelona sofreu 11 gols. Além disso, a defesa da equipe só não foi vazada em uma oportunidade, na vitória diante do Osasuna, por La Liga. Nas demais partidas, chegou a sofrer dois gols do Barbastro, da segunda divisão espanhola, e do Bétis, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Também foi goleado por 4 a 1 na final da Supercopa da Espanha. Por fim, perdeu por 4 a 2 no jogo da eliminação diante do Bilbao.