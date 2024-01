Praticamente no último lance do jogo, o Sevilla ainda teve uma pequena esperança de empatar a partida e levar o duelo para a prorrogação: o árbitro do jogo assinalou pênalti em cima de Erik Lamela. O VAR, no entanto, alertou o juiz do jogo para que a jogada fosse revisada. No vídeo, Jesus Gil Manzano notou um toque na bola do defensor do Atlético de Madrid, e optou por reverter a marcação da penalidade máxima.