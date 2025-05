Copa do Mundo de 2006: caso de suposta fraude chega ao fim

Chegou ao fim nesta semana o caso do suposto esquema de fraude fiscal envolvendo a realização da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Último acusado com processo ainda em aberto, Theo Zwanziger, ex-presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), foi absolvido na quarta-feira (30). Ele concordou em pagar 10 mil euros (R$ 63 milhões) à caridade em troca da retirada das acusações.

A polêmica quando a Fifa abriu investigação contra Franz Beckenbauer sobre a suposta compra da Copa do Mundo de 2006. A Alemanha teria pagado por votos para se assegurar como a sede do torneio. O ex-zagueiro, que faleceu em 2024, teria aceitado empréstimo de 10 milhões de francos suíços de Robert Louis-Dreyfus. A entidade, porém, não conseguiu confirmar a compra dos votos.

Em 2021, O Comitê Ético da Fifa não conseguiu encontrar provas concretas e retirou as acusações contra Franz Beckenbauer e os outros envolvidos devido ao vencimento do prazo de prescrição do caso. A decisão foi tomada com base no artigo 12 do código de ética da Fifa, que impediu a continuidade do processo. A investigação não foi encerrada, sendo tocada por tribunal da Suíça até hoje. Agora, apenas a DFB segue sendo processada.

Foi apenas a segunda vez na história que a Alemanha foi sede da Copa do Mundo. Antes, os germânicos haviam sediado o torneio apenas em 1974. Na história da competição, os alemães ficam apenas atrás do Brasil na lista de maiores campeões, com quatro conquistas no total, ao lado da Itália.

Beckenbauer é homenageado no Bayern de Munique

Nesta sexta-feira (2), Franz Beckenbauer, considerado por muitos o maior jogador de futebol na história do país, foi homenageado pelo Bayern de Munique. De agora em diante, o endereço da Allianz Arena, casa dos Bávaros, terá o nome do ex-zagueiro.