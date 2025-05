Rivaldo elogia retorno de Pedro ao Flamengo e quer atacante na Copa do Mundo

O atacante Pedro, do Flamengo, retornou aos campos depois de sete meses afastado devido a uma lesão ligamentar. Foram seis jogos e quatro gols desde o retorno, incluindo dois deles contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão. Em entrevista à "Betfair", Rivaldo destacou suas qualidades, pensando que a Seleção Brasileira precisa de um camisa 9 no seu elenco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Pedro é um jogador que eu gosto muito. Começou essa temporada bem, fazendo gols. Veio com tudo. E com certeza vai render muito mais, porque as competições estão só começando — destaca Rivaldo.

— Ele se cuida, se dedica, voltou bem, fazendo gols — o que é importante — e claro, jogar no Flamengo ajuda muito. O elenco do Flamengo é forte, e o time entra como favorito em praticamente todas as competições que disputa. Isso facilita bastante para o Pedro voltar bem, porque está rodeado de bons jogadores — afirmou o pentacampeão.

continua após a publicidade

Rivaldo ainda opinou que o atacante precisa pensar em estar disponível para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

— A estrutura e o grupo do Flamengo ajudam muito, ele quer estar bem, está fazendo o seu melhor, quer voltar, precisa pensar, sim, em jogar mais uma Copa do Mundo. Ele tem totais condições, pois é um jogador focado, determinado, e isso faz diferença — destacou o ex-jogador.

Pedro na Seleção Brasileira

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira também destacou suas qualidades, pensando que o Brasil precisa de um 9 como o jogador do Flamengo.

— Pedro é um jogador de área, sabe finalizar, sabe se posicionar, faz bem o pivô, sabe sair para jogar. É o centroavante que uma seleção precisa ter no elenco. Se vai ser titular ou não, vai depender do esquema do treinador que assumir, de como ele vai querer montar a equipe. Mas para mim, o Pedro tem que estar no grupo da Seleção Brasileira, sim. É um jogador importante, e merece essa oportunidade. Qualidade para estar lá, ele tem de sobra — analisou Rivaldo.

continua após a publicidade

➡️ Vítima de violência no Fla-Flu, torcedor do Flamengo ganha camisa de tricolores