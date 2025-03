Sabia dessa? Veja o salário dos árbitros da Premier League

Principal liga de futebol do mundo, a Premier League é, também, uma das que mais investe como um todo. Um dos gastos é voltado para os árbitros, que mesmo sendo arduamente criticados pelas torcidas dos times, recebem uma remuneração considerável pela responsabilidade de apitar as partidas. O jornal "The Times" teve acesso aos valores.

De acordo com o periódico, Howard Webb, ex-árbitro e atual chefe de arbitragem da Inglaterra, divulgou os números referentes aos vencimentos da arbitragem. Os árbitros recebem cerca de 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) por ano da Premier League, ou seja, 25 mil euros (R$ 155 mil) mensais. O valor em questão já inclui bônus e honorários por jogo.

Para exemplificar o quão alto o salário dos árbitros da Premier League é, a Ligue 1, da França, paga, em média, 160 mil euros por ano para a arbitragem. Sendo assim, o futebol inglês dobra o valor referente ao francês.

O montante alto é também uma forma de demonstrar confiança e contar com a responsabilidade dos árbitros nas partidas. Isto é, se trabalhassem com remuneração precária, esquemas envolvendo apostas poderiam acontecer com mais frequência, por exemplo. Diferente dos jogadores, a arbitragem é quem dita o ritmo do jogo e, com isso, poderia manipular da forma que os convém.

Árbitros da Premier League não podem apitar jogos de outros campeonatos nacionais ❌

Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP

Apesar de serem liberados para jogos da Uefa e torneios de seleções, os árbitros da Premier League não podem exercer sua profissão em jogos de outras ligas. Isso se deve a uma polêmica que aconteceu em 2023, quando Michael Oliver, Darren England e Dan Cook apitaram uma partida nos Emirados Árabes 48 horas antes de um erro grave na partida entre Tottenham e Liverpool.

Na ocasião, Luis Díaz marcou e teve seu gol anulado de forma indevida pelo VAR. O erro foi um dos mais gritantes dos últimos anos na Premier League e causou debate. O pouco descanso dos árbitros teria sido um dos motivos e, por isso, a Professional Game Match Officials Board (PGMOL) estabeleceu a regra.