Em uma semana diferente do que os torcedores estão acostumados, o Manchester City acompanhou de longe as oitavas de final da Champions League. Em coletiva que antecede o jogo contra o Brighton, Pep Guardiola diminuiu a eliminação do time para o Real Madrid.

De acordo com Guardiola, a eliminação na Champions não abalou ele e o clube. Ainda de acordo com o treinador, ele aproveitou o tempo livre para desfrutar do bom futebol de times como Liverpool, PSG, Real Madrid e Atleti.

- Não doeu. As pessoas podem pensar isso, mas eu não sinto nenhuma decepção ou arrependimento. Não merecíamos estar lá. Então eu só aproveitei para curtir os jogos fantásticos como em Anfield e Paris, a competitividade de Atlético e Real Madrid, o quão bem o Barcelona vem jogando... - iniciou em resposta ao jornalista Fred Caldeira, da "TNT Sports".

- Agora eu sou apenas um espectador para aprender, assistir e curtir. Eu não penso de jeito nenhum 'Ah, que pena eu não estar lá!'. Há times que caíram agora nas oitavas ou na fase anterior como nós contra o Real Madrid. E aí, duas semanas depois, você vê o nível de times que foram eliminados: Atlético, Benfica, Liverpool... imagina! É uma competição de detalhes, veja o que aconteceu com Julián (Alvarez). Você consegue imaginar ser eliminado assim? - acrescentou.

Pelo City, foi apenas a segunda vez que Pep Guardiola sofreu eliminação antes das quartas da Champions. A primeira foi no seu ano de estreia pelo clube, em 2016/17, quando caiu nas oitavas. De lá pra cá, foram quatro idas às quartas, uma semi e duas finais, sendo um título.

Carregado de grandes expectativas, a eliminação do City na Champions foi um baque e tanto, visto que o time foi campeão em 2023. Soma-se o fato de que a equipe de Pep Guardiola é uma das com maior investimento no continente e, por isso, uma queda precoce surpreende.

(Foto: Paul ELLIS / AFP)

O questionamento agora é se o Manchester City estará na próxima Liga dos Campeões. Oscilando na Premier League, a equipe figura a quinta colocação. Se a temporada acabasse hoje, estaria fora da próxima UCL. Faltam 10 jogos para o fim do campeonato e, ao início da 29ª rodada, a equipe está dois pontos atrás do Chelsea.