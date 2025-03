Nascido em Fortaleza, cria do Fluminense e disputando o melhor futebol do mundo aos 25 anos de idade. Esse é Evanílson, destaque do Bournemouth que pode acabar com o sonho de título do Manchester City na Copa da Inglaterra. Mesmo pouco badalado, o atacante vem se destacando no país e terá sua grande oportunidade no próximo domingo, pelas quartas de final do torneio.

Contratado em agosto de 2024 junto ao Porto, Evanílson foi conquistando aos poucos seu espaço no Bournemouth. Com projeto modesto em relação aos outros times da Premier League, os Cherries miram estabilidade para depois almejar voos maiores. Fato é que a chegada do brasileiro antecipou algumas etapas do planejamento.

Responsável por sete gols em 25 jogos, Evanílson é um dos artilheiros do Bournemouth na temporada. Ao lado da jovem estrela Justin Kleivert, faz com que a equipe do leste inglês obtenha resultados dignos. Na Premier League, por exemplo, os Cherries figuram a 10ª colocação, ficando a frente de times como Tottenham e Manchester United. Na Copa da Inglaterra, o sonho do título inédito.

Contra o Manchester City, no próximo dia 30, a equipe de Evanílson entrará em campo para se manter viva na disputa pelo sonho do primeiro grande título nacional de sua história. Será o 23ª encontro dos times, sendo que o Bournemouth venceu apenas um, muito graças ao brasileiro.

Evanílson foi o responsável pela única vitória contra o City na história do Bournemouth 🍒

Evanilson comemora gol do Bournemouth diante do City na Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

Em duelo válido pela Premier League, o Bournemouth recebeu o atual tetracampeão Manchester City no dia 2 de novembro de 2024. O favoritismo logo foi por água abaixo com os Cherries abrindo 2 a 0 no placar, sendo Evanílson o autor do segundo gol. Gvardiol chegou a diminuir nos minutos finais, mas o 2 a 1 durou até o apito final.

O jogo em questão foi um dos melhores da carreira de Evanílson, que depois voltou a marcar contra o Tottenham, outro membro do "Big Six", no decorrer da temporada. O brasileiro também foi decisivo nas oitavas da Copa da Inglaterra, marcando no empate por 1 a 1 contra o Wolves.

Com Evanílson em campo, City e Bournemouth se enfrentam no próximo domingo, dia 30 de março, pela Copa da Inglaterra. O duelo será realizado no Vitality Stadium, casa dos Cherries. A bola rola a partir das 12h30 (de Brasília) e marca o fim das quartas de final.