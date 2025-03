Chegando ao fim da temporada, o futebol da Terra da Rainha fica cada vez mais perto de coroar seus campeões. Após a pausa para a Data Fifa, os times retornam aos gramados para a disputa das quartas de final da Copa da Inglaterra. Entre os oito restantes, uma característica em comum: o papel importante exercido por brasileiros.

São 16 brasileiros totalizando os times que ainda disputam o título da Copa da Inglaterra. A maioria deles titular. O jogo com o maior número de atletas do Brasil em campo será entre Brighton e Nottingham Forest, que pode chegar a seis. São eles: Igor e João Pedro pelos Seagulls; e Carlos Miguel, Morato, Murillo e Danilo pelo Forest.

O jogo entre Fulham e Crystal Palace pode contar com cinco brasileiros em campo, já que a equipe da casa possui em seu elenco Andreas Pereira, Rodrigo Muniz, Carlos Vinicius e Willian. Já os Eagles contam com o jovem Matheus França, ex-Flamengo.

O duelo com menos brasileiros será entre Preston e Aston Villa, já que apenas um jogador nascido no Brasil aparece no elenco das equipes. Trata-se de Felipinho, do time da segunda divisão, que possui nacionalidade dupla com a Argentina. Ele possui apenas 18 anos e ainda não foi utilizado, sendo assim, é improvável que esteja em campo para a decisão. O Villa, que já contou com figuras como Philippe Coutinho e Douglas Luiz, não têm brasileiros no atual elenco.

Partida mais badalada por contar com um time do Big Six, Bournemouth e Manchester City trarão a campo, potencialmente, quatro brasileiros: Evanílson, Ederson, Vitor Reis e Savinho.

Veja os brasileiros que jogarão nesta semana pela Copa da Inglaterra:

Fulham x Crystal Palace - 29 de março, 08h15 (de Brasília)

Fulham Crystal Palace Andreas Pereira, Rodrigo Muniz, Carlos Vinícius e Willian Matheus França

Brighton x Nottingham Forest - 29 de março, 13h15 (de Brasília)

Brighton Nottingham Forest Igor e João Pedro Carlos Miguel, Morato, Murillo e Danilo

Preston x Aston Villa - 30 de março, 09h30 (de Brasília)

Preston Aston Villa Felipinho Ninguém

Bournemouth x Manchester City - 30 de março, 12h30 (de Brasília)

