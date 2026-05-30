Com prorrogação, PSG x Arsenal quebra escrita de 10 anos na Champions League; entenda

O torcedor que está assistindo à final da Champions League em Budapeste está presenciando um fato raro na história recente do futebol europeu. Com o empate por 1 a 1 entre Arsenal e PSG nos 90 minutos regulamentares, a grande decisão da temporada 2025/26 vai para a prorrogação, algo que não acontecia há exatos 10 anos na competição.

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Arsenal e PSG duelam em final histórica da Champions League (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

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A última vez que uma final de Champions League precisou do tempo extra para definir o campeão foi na temporada 2015/2016. Naquela ocasião, os rivais espanhóis Real Madrid e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1 no San Siro. Após uma prorrogação sem gols, os merengues ficaram com a taça nos pênaltis. Desde então, todas as nove finais seguintes haviam sido resolvidas no tempo regulamentar.

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A partida na Puskás Arena entregou tudo o que se esperava de um confronto entre os dois melhores times da Europa. O Arsenal saiu na frente com o iluminado Kai Havertz, que justificou sua fama de homem das finais e colocou os Gunners em vantagem.

Torcedores do Paris Saint-Germain reagem durante a final da Champions League entre Paris Saint-Germain (PSG) e Arsenal na fan zone do estádio Parc des Princes, em Paris (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)

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No entanto, o atual campeão europeu não se entregou. O PSG pressionou e buscou o empate na segunda etapa com Ousmane Dembélé, convertendo uma penalidade máxima com extrema frieza.

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Com o desgaste físico no limite após uma temporada longa e exaustiva, Mikel Arteta e Luis Enrique agora testarão a estratégia e o coração de seus jogadores. Serão mais 30 minutos de futebol na Hungria. O Arsenal busca o fôlego final pelo título inédito, enquanto o PSG tenta o bicampeonato consecutivo.