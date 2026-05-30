Com gol contra o PSG, Havertz atinge feito de Cristiano Ronaldo na Champions League

Há jogadores que nasceram para os grandes palcos, e Kai Havertz certamente é um deles. Ao abrir o placar para o Arsenal na grande final da Champions League contra o PSG, em Budapeste, o atacante alemão não apenas colocou os Gunners em vantagem, mas também cravou seu nome na história do futebol mundial com uma marca impressionante.

continua após a publicidade

Havertz, Odegaard e Hincapie comemoram gol do Arsenal comemoram gol sobre o PSG na final da Champions League (Foto: Ina Fassbender / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Veja o gol de PSG x Arsenal: Havertz abre o placar na final

Havertz se tornou o primeiro jogador alemão na história a marcar gols em finais diferentes da Champions League por dois clubes diferentes.

Antes do camisa 29 do Arsenal atingir essa glória na Puskás Arena, apenas outros dois atletas haviam conseguido balançar as redes em decisões por equipes distintas em toda a era moderna do torneio:

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo: Marcou pelo Manchester United (2008) e pelo Real Madrid (2014 e 2017).

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mario Mandzukic: Marcou pelo Bayern de Munique (2013) e pela Juventus (2017).

Mandzukic e Cristiano Ronaldo jogaram juntos pela Juventus (Foto: AFP)

O torcedor do Arsenal já conhecia o poder de decisão de Havertz, mas o torcedor europeu certamente se lembrou de 2021. Naquela ocasião, defendendo as cores do Chelsea, o atacante foi o autor do gol do título dos Blues na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City, no Porto.

➡️ PSG x Arsenal: cinco candidatos a melhor jogador da Champions League

➡️ Torcedores de Arsenal e PSG brigam antes da final da Champions League

Cinco anos depois, agora sob o comando de Mikel Arteta e vestindo a camisa vermelha e branca do Arsenal, o jovem de 26 anos provou mais uma vez que o peso de uma final europeia não o assusta. A frieza para superar a defesa do PSG e furar as redes em Budapeste o coloca definitivamente no patamar das grandes lendas alemãs da competição.