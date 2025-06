Chelsea mira a contratação de Maignan, goleiro do Milan

Em busca de reforçar sua defesa, o Chelsea mira a contratação do goleiro Mike Maignan, do Milan. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que o clube londrino já procurou a equipe italiana para saber a situação do jogador, que ainda não renovou seu contrato que expira no meio do ano que vem.

Ainda de acordo com Romano, Enzo Maresca, treinador do Chelsea, teria feito contato direto para interferir nas negociações por Maignan. O francês é visto pelo treinador como o nome ideal para cumprir todas as suas demandas táticas em campo, sendo assim, um alvo primordial.

Maignan, de 29 anos, estaria no topo da lista de goleiros que o Chelsea mira na janela de transferências. Depois de demonstrar o interesse, os Blues agora aguardam a resposta do Milan, que passa por transição de treinadores com a saída de Sérgio Conceinção e a chegada de Massimiliano Allegri.

No Milan desde 2021, Maignan se tornou um dos goleiros mais consolidados do futebol mundial. Foram 53 partidas na temporada, sendo 15 delas sem ser vazado. Também titular da França, soma 28 partidas por Les Bleus, sendo o sucessor do campeão da Copa de 2018, Hugo Lloris.

Outras opções de goleiro para o Chelsea

Atualmente com Robert Sánchez como seu goleiro titular, o Chelsea busca um nome de patamar mais elevado para a próxima temporada, a qual irá voltar a disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2023. Além de Maignan, jogadores como Dibu Martínez, do Aston Villa, e Mads Hermansen, do Leicester, são outros monitorados de perto pelos Blues.

Ainda com Sánchez, o Chelsea retorna aos gramados no dia 16 de junho, quando fará sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, contra o León. A equipe inglesa está no grupo do Flamengo, clube brasileiro o qual irá enfrentar no dia 20.

