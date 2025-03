Após ser suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Bruno Guimarães teve sua vaga na Seleção Brasileira cedida para o jovem João Gomes, de 24 anos. Além do ex-Flamengo, Dorival Júnior convocou Beraldo (PSG), Éderson (Atalanta) e o goleiro Weverton (Palmeiras), para suprir as ausências de Gabriel Magalhães, Gerson e Alisson.

João Gomes, convocado para suprir o corte de Bruno Guimarães, ocupa uma posição de destaque no ranking mundial de desarmes. Entre os brasileiros em atividade no mundo, é o atleta com mais "roubadas de bola", junto ao volante Gregore, do Botafopgo. Confira o ranking abaixo;

Dados Sofascore JOGADOR CLUBE JOGOS Nº DE DESARMES João Gomes Wolves 41 141 Gregore Botafogo 57 141 Casemiro Manchester United 43 134 Raniele Corinthians 55 130 Wanderson Cruzeiro 42 130 William Cruzeiro 57 128 Paulo Henrique Vasco 54 122 Matheuzinho Corinthians 60 120 Andrey Santos Strasbourg 34 116 Jádson Juventude 50 113

João Gomes pelo Wolves nas últimas duas temporadas

🎮69 jogos (66 titular)

⚽6 gols

👟3 assistências

🎯85% acerto no passe

✅386 duelos ganhos (!)

🔁361 bolas recuperadas (!)

🐶231 desarmes (3.4 /j!)

Nota Sofascore 6.84

João Gomes, volante brasileiro do Wolverhampton (Foto: Reprodução/Instagram)

Lesões assustam Dorival e a Seleção Brasileira

Somente nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira deixou de contar com cinco jogadores que haviam sido inicialmente convocados, mas que acabaram se lesionando no meio do caminho.

Três dias antes de o grupo se apresentar em Brasília, Dorival Júnior desconvocou Neymar, Danilo e Ederson. Agora, deixa de contar com Gerson, que foi poupado por estresse muscular, e Alisson, ausente por protocolo de concussão após sofrer forte choque de cabeça. Os dois jogadores já retornaram aos clubes.

E nem entra nessa conta outros dois titulares que estão fora do jogo com a Argentina, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Eles terão de cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo.

Março de 2025 - Eliminatórias diante de Colômbia e Argentina

Desconvocados

Ederson, Danilo, Neymar, Gerson e Alisson

Chamados

Lucas Perri, Alex Sandro, Endrick, João Gomes, Ederson, Weverton e Beraldo*

*Além dos cortes por lesão, inclui dois jogadores chamados à Seleção para vaga de suspensos