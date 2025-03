Alvo do Flamengo recebe invasão de torcedores nas redes sociais

A possível chegada de Jorginho ao Flamengo tem sido um dos principais assuntos do mercado de transferências no futebol brasileiro neste início de 2025. Sua esposa, Natalia Leteri, mostrou a 'chuva' de mensagens que o jogador trem recebido de torcedores do Flamengo após ter começado a ser especulado no clube da Gávea.

Esposa de Jorginho pode estar travando negociação com Flamengo

Um dos principais obstáculos nas negociações entre Jorginho e o Flamengo é uma questão pessoal do jogador. O meio-campista tem esposa e filhos italianos, fator que pesa em sua decisão sobre uma possível volta ao Brasil.

O clube carioca, portanto, trata a situação de maneira semelhante ao caso de Filipe Luís em 2019. Na época, o lateral-esquerdo, que tem esposa espanhola, optou por retornar ao futebol brasileiro após anos atuando na Europa.

