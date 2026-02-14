Manchester City e Liverpool avançam na FA Cup; veja resultados deste sábado (14)

Manchester City e Liverpool confirmaram seus favoritismos e avançaram para a 5ª rodada da FA Cup, neste sábado (14). A equipe de Pep Guardiola derrotou o modesto Salford City por 2 a 0, enquanto os Reds superaram o Brighton, em Anfield.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora tenha feito um jogo abaixo da média, o Manchester City não sofreu riscos diante do Salford City, que é da 4ª divisão da Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola abriu o placar aos cinco minutos com um gol contra de Dorrington, enquanto o zagueiro Marc Guéhi deu números finais ao confronto.

continua após a publicidade

Apesar da classificação, Pep Guardiola reclamou da postura do Manchester City após a vitória por 2 a 0 sobre o Salford City. O treinador afirmou que a equipe foi "monótona, lenta e ruim" e não deu desculpas para o fraco desempenho.

O Liverpool não tomou conhecimento do Brighton e aplicou um sonoro 3 a 0 sobre o rival da Premier League, em Anfield. Os Reds eram favoritos por ter um elenco mais qualificado e estar jogando em sua casa, mas a equipe de Arne Slot evitou problemas com um trunfo tranquilo para amenizar os problemas que possuem na temporada.

continua após a publicidade

Surpresas na 4ª rodada da FA Cup

Em um dos confrontos mais equilibrados da 4ª rodada da FA Cup, o Newcastle surpreendeu ao conquistar uma grande vitória de virada sobre o Aston Villa por 3 a 1, no Villa Park. A equipe de Unai Emery e 3ª colocada da Premier League abriu o placar com Tammy Abraham, mas teve o goleiro Marco Bizot expulso nos acréscimos da primeira etapa.

Com um a mais, o Newcastle voltou com outra postura depois do intervalo e contou com uma grande atuação de Tonali, que marcou dois gols para virar o placar. Na reta final, o centroavante Woltemade deu números finais ao confronto, que classificou os Magpies para a 5ª rodada.

Uma das maiores surpresas foi o Mansfield Town, da 3ª divisão da Inglaterra, que derrotou o Burnley, da Premier League, por 2 a 1 de virada. Com isso, o clube da League One é o único classificado à 5ª rodada da FA Cup que não pertence a uma das duas divisões mais importantes do país.

Confira os resultados da Copa da Inglaterra deste sábado (14)

Burton Albion 0 x 1 West Ham Norwich 3 x 1 West Bromwich Southampton 2 x 1 Leicester Burnley 1 x 2 Mansfield Town Manchester City 2 x 0 Salford City Aston Villa 1 x 3 Newcastle Liverpool 3 x 0 Brighton

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.