Manchester City e Liverpool avançam na FA Cup; veja resultados deste sábado (14)
Clube da 3ª divisão surpreende e elimina equipe da Premier League
Manchester City e Liverpool confirmaram seus favoritismos e avançaram para a 5ª rodada da FA Cup, neste sábado (14). A equipe de Pep Guardiola derrotou o modesto Salford City por 2 a 0, enquanto os Reds superaram o Brighton, em Anfield.
Embora tenha feito um jogo abaixo da média, o Manchester City não sofreu riscos diante do Salford City, que é da 4ª divisão da Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola abriu o placar aos cinco minutos com um gol contra de Dorrington, enquanto o zagueiro Marc Guéhi deu números finais ao confronto.
Apesar da classificação, Pep Guardiola reclamou da postura do Manchester City após a vitória por 2 a 0 sobre o Salford City. O treinador afirmou que a equipe foi "monótona, lenta e ruim" e não deu desculpas para o fraco desempenho.
O Liverpool não tomou conhecimento do Brighton e aplicou um sonoro 3 a 0 sobre o rival da Premier League, em Anfield. Os Reds eram favoritos por ter um elenco mais qualificado e estar jogando em sua casa, mas a equipe de Arne Slot evitou problemas com um trunfo tranquilo para amenizar os problemas que possuem na temporada.
Surpresas na 4ª rodada da FA Cup
Em um dos confrontos mais equilibrados da 4ª rodada da FA Cup, o Newcastle surpreendeu ao conquistar uma grande vitória de virada sobre o Aston Villa por 3 a 1, no Villa Park. A equipe de Unai Emery e 3ª colocada da Premier League abriu o placar com Tammy Abraham, mas teve o goleiro Marco Bizot expulso nos acréscimos da primeira etapa.
Com um a mais, o Newcastle voltou com outra postura depois do intervalo e contou com uma grande atuação de Tonali, que marcou dois gols para virar o placar. Na reta final, o centroavante Woltemade deu números finais ao confronto, que classificou os Magpies para a 5ª rodada.
Uma das maiores surpresas foi o Mansfield Town, da 3ª divisão da Inglaterra, que derrotou o Burnley, da Premier League, por 2 a 1 de virada. Com isso, o clube da League One é o único classificado à 5ª rodada da FA Cup que não pertence a uma das duas divisões mais importantes do país.
Confira os resultados da Copa da Inglaterra deste sábado (14)
- Burton Albion 0 x 1 West Ham
- Norwich 3 x 1 West Bromwich
- Southampton 2 x 1 Leicester
- Burnley 1 x 2 Mansfield Town
- Manchester City 2 x 0 Salford City
- Aston Villa 1 x 3 Newcastle
- Liverpool 3 x 0 Brighton
