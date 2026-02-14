O nome de Szoboszlai voltou ao noticiário europeu após declarações do técnico da seleção húngara, Marco Rossi. Em entrevista ao portal "WinWin", o treinador afirmou que o meio-campista do Liverpool sempre teve o Real Madrid como principal objetivo de carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A fala repercutiu fora da Hungria e reacendeu especulações envolvendo o futuro do jogador. Titular e peça importante em Anfield, Szoboszlai passou a ser novamente associado ao clube espanhol no debate do mercado. Marco Rossi, que acompanha a trajetória do atleta desde as categorias de base, foi direto ao comentar o tema. O treinador ressaltou a relação próxima que mantém com o jogador e afirmou que o desejo é antigo.

continua após a publicidade

– Devido à relação muito próxima e direta que tenho com Dominik Szoboszlai desde que ele começou a jogar futebol ainda criança, o Real Madrid sempre foi o sonho dele. Sempre foi o sonho da vida dele – declarou Rossi.

Szoboszlai é peça-chave do Liverpool

Apesar da revelação, Rossi evitou qualquer leitura definitiva sobre uma possível transferência. O treinador destacou que o futuro do jogador não depende apenas de vontade pessoal.

continua após a publicidade

– Não sei se ele conseguirá dar esse passo, porque a decisão depende dele e também do seu clube – afirmou.

Atualmente, Szoboszlai é considerado um dos nomes centrais do elenco do Liverpool. O húngaro ganhou protagonismo dentro da estrutura da equipe inglesa e consolidou status de liderança no grupo. Nesta temporada, o jogador soma 34 jogos, com nove gols e sete assistências.

Szoboszlai comemorando o gol marcado pelo Liverpool, na Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Marco Rossi também fez questão de enfatizar que um movimento rumo ao futebol espanhol não é o único caminho possível. Segundo o treinador, a continuidade em Anfield é um cenário plenamente viável.

– Não descarto de forma alguma a possibilidade de ele permanecer no Liverpool e renovar seu contrato, principalmente porque ele é muito valorizado dentro do clube. Ele é um jogador muito importante para o Liverpool, e o Liverpool é um dos maiores clubes do mundo – explicou.