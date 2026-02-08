Europeus se revoltam com Alisson em Liverpool e Manchester City: 'Piada'

Goleiro titular da Seleção Brasileira, Alisson foi bastante criticado nas redes sociais pelos europeus por sua atuação na derrota do Liverpool para o Manchester City. Em pleno Anfield, os donos da casa perderam de virada para os rivais por 2 a 1, neste domingo (8).

Quando é que você vê o Alisson fazer uma coisa tão estúpida? Aos 91 minutos, ele entrega um pênalti de graça, que piada!

"Salah, Van Dijk e Alisson acabaram."

"Alisson está em rápido declínio… hora de um período no banco de reservas?"

"Não me lembro de ter visto Alisson defender um pênalti pelo Liverpool."

"Você não vai me convencer de que Alisson não fez isso de propósito."

Como foi Liverpool x Manchester City?

O primeiro tempo em Anfield teve o Manchester City com maior controle das ações. A equipe de Pep Guardiola manteve mais posse de bola, pressionou o Liverpool e ocupou o campo ofensivo durante boa parte da etapa inicial, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.

O segundo tempo começou com mudança de postura do Liverpool, que passou a adiantar as linhas e pressionar o Manchester City. A equipe da casa ganhou presença ofensiva e criou situações próximas à área adversária, como na jogada aos 20 minutos, quando Wirtz recebeu dentro da área e tentou a finalização, mas foi bloqueado pela defesa. A pressão foi convertida em gol aos 28. Szoboszlai cobrou falta da intermediária com efeito e abriu o placar para o Liverpool.

Halaand marcou de pênalti em Alisson e garantiu virada do City contra o Liverpool (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na reta final da partida, o Manchester City reagiu. Aos 38 minutos, após bola levantada na área, Haaland cabeceou, e Bernardo Silva se antecipou a Alisson para finalizar e deixar tudo igual.

Nos acréscimos, o Manchester City conseguiu a virada. Matheus Nunes foi lançado pela direita da área, acabou derrubado por Alisson e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Haaland bateu no canto esquerdo do goleiro brasileiro. Depois, em contra-ataque, o time de Guardiola aproveitou que Alisson estava fora do gol e Cherki chutou de longe. Porém, o gol não valeu; Szoboszlai foi expulso ao disputar bola com Haaland.

