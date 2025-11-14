menu hamburguer
Futebol Internacional

Bayern mira contratação de astro da Bundesliga; veja

Bávaros já começam a planejar reforços da próxima temporada

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
20:04
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-DORTMUND
Kompany pode estar de olho em destaque da Bundesliga (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Bayern planeja reforços para a próxima temporada.
Grimaldo, do Bayer Leverkusen, é um possível alvo se Guerreiro não renovar.
Negociações com Grimaldo dependem da situação de Guerreiro, cujo contrato expira em 2026.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Bayern de Munique já começa a planejar a próxima temporada pensando em reforços e um novo alvo surgiu. De acordo com a revista alemã "Kicker", o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, é uma opção para Vincent Kompany se Raphael Guerreiro não renovar contrato.

Apesar da sinalização do interesse, não houveram contatos pelo lateral-esquerdo com o Bayer Leverkusen até então. O português Raphael Guerreiro tem seu vínculo com o Bayern por expirar em junho de 2026 e as negociações estão travadas nesse momento. Essa é a principal condição para que as tratativas por Grimaldo evoluam de alguma forma nos próximos meses.

Grimaldo foi peça fundamental do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que conquistou a dobradinha em 2024. Na temporada atual, o espanhol soma sete gols e quatro assistências em 15 jogos, um desempenho que valorizou ainda mais o jogador. No entanto, seu clube sequer cogita liberá-lo, já que ex-jogador do Benfica tem contrato até 2027. Inclusive, o Leverkusen buscar uma renovação com sua principal peça.

Grimaldo - Bayer Leverkusen
Possível alvo do Bayern, Alejandro Grimaldo comemorando gol pelo Leverkusen (Foto: Focke Strangmann / AFP)

Negociação é considerada díficil no Bayern

Internamente, o Bayern trata a possível operação por Grimaldo como complexa. O Bayer Leverkusen, por sua vez, estaria disposto a negociar caso recebesse uma oferta de outros países, mas aumentaria significativamente suas exigências se o rival fosse o interessado, como já fez com outros jogadores, como Jonathan Tah. Porém, o interesse não é concreto até então.

