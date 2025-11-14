Bayern mira contratação de astro da Bundesliga; veja

O Bayern de Munique já começa a planejar a próxima temporada pensando em reforços e um novo alvo surgiu. De acordo com a revista alemã "Kicker", o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo, do Bayer Leverkusen, é uma opção para Vincent Kompany se Raphael Guerreiro não renovar contrato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da sinalização do interesse, não houveram contatos pelo lateral-esquerdo com o Bayer Leverkusen até então. O português Raphael Guerreiro tem seu vínculo com o Bayern por expirar em junho de 2026 e as negociações estão travadas nesse momento. Essa é a principal condição para que as tratativas por Grimaldo evoluam de alguma forma nos próximos meses.

continua após a publicidade

Grimaldo foi peça fundamental do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que conquistou a dobradinha em 2024. Na temporada atual, o espanhol soma sete gols e quatro assistências em 15 jogos, um desempenho que valorizou ainda mais o jogador. No entanto, seu clube sequer cogita liberá-lo, já que ex-jogador do Benfica tem contrato até 2027. Inclusive, o Leverkusen buscar uma renovação com sua principal peça.

Possível alvo do Bayern, Alejandro Grimaldo comemorando gol pelo Leverkusen (Foto: Focke Strangmann / AFP)

Negociação é considerada díficil no Bayern

Internamente, o Bayern trata a possível operação por Grimaldo como complexa. O Bayer Leverkusen, por sua vez, estaria disposto a negociar caso recebesse uma oferta de outros países, mas aumentaria significativamente suas exigências se o rival fosse o interessado, como já fez com outros jogadores, como Jonathan Tah. Porém, o interesse não é concreto até então.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial