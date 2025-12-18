O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde de quarta-feira (17) e conquistou a taça do Intercontinental no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Antes da entrega das medalhas e do troféu ao elenco campeão, Vitinha subiu ao pódio e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar da boa atuação do atual terceiro melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, a escolha surpreendeu, em virtude do verdadeiro destaque do título ter sido o Matvei Safonov, que defendeu quatro pênaltis do Flamengo. O arqueiro russo, no entanto, também recebeu reconhecimento: embora não tenha subido ao pódio, foi premiado como Player of the Match, jogador da partida em tradução livre. Imagens divulgadas pelo clube mostram o goleiro chegando ao vestiário com a premiação e comemorando ao lado dos companheiros.

continua após a publicidade

Matvey Safonov, goleiro do PSG, comemora a vitória na final do Intercontinental de 2025 (Foto: Karim Jaafar/AFP)

O troféu reconhece a atuação decisiva de Safonov, sobretudo na disputa de pênaltis, mas gera uma curiosidade: se o PSG jogou apenas uma partida no Mundial, é possível haver dois jogadores diferente eleitos como os melhores da competição? Essa situação se aplica apenas ao PSG, visto que o Flamengo, adversário da final, precisou superar o Cruz Azul no Derby das Américas, equivalente às quartas de final, e vencer o Pyramids na Challenger Cup, considerada a semifinal.

Bizarro? 🗣️

A situação gerou dúvidas até entre os próprios vencedores. Após a partida, Vitinha foi questionado sobre o curioso caso de ele e seu companheiro terem recebido prêmios diferentes por um único jogo e afirmou não saber explicar, e disse que nunca havia visto algo assim em sua carreira.

continua após a publicidade

— Primeira vez (que venceu um prêmio de melhor do campeoanto por apenas um jogo). Uma coisa bizarra é que o homem do jogo foi o Safonov — revelou o português, em entrevista à CazéTv.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.