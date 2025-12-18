Após título mundial contra o Flamengo, astro do PSG questiona decisão da Fifa: 'Coisa bizarra'
Dois jogadores do clube francês foram premiados ao término da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde de quarta-feira (17) e conquistou a taça do Intercontinental no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Antes da entrega das medalhas e do troféu ao elenco campeão, Vitinha subiu ao pódio e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.
Relacionadas
- Fora de Campo
Vídeo flagrou preparação do goleiro do PSG para defender pênaltis do Flamengo
Fora de Campo18/12/2025
- Futebol Internacional
Destino revelado? Fora do Fluminense, Thiago Silva aparece em vídeo de gigante europeu
Futebol Internacional18/12/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol indica Davide Ancelotti para o comando do Real Madrid; saiba detalhes
Futebol Internacional18/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar da boa atuação do atual terceiro melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, a escolha surpreendeu, em virtude do verdadeiro destaque do título ter sido o Matvei Safonov, que defendeu quatro pênaltis do Flamengo. O arqueiro russo, no entanto, também recebeu reconhecimento: embora não tenha subido ao pódio, foi premiado como Player of the Match, jogador da partida em tradução livre. Imagens divulgadas pelo clube mostram o goleiro chegando ao vestiário com a premiação e comemorando ao lado dos companheiros.
O troféu reconhece a atuação decisiva de Safonov, sobretudo na disputa de pênaltis, mas gera uma curiosidade: se o PSG jogou apenas uma partida no Mundial, é possível haver dois jogadores diferente eleitos como os melhores da competição? Essa situação se aplica apenas ao PSG, visto que o Flamengo, adversário da final, precisou superar o Cruz Azul no Derby das Américas, equivalente às quartas de final, e vencer o Pyramids na Challenger Cup, considerada a semifinal.
Bizarro? 🗣️
A situação gerou dúvidas até entre os próprios vencedores. Após a partida, Vitinha foi questionado sobre o curioso caso de ele e seu companheiro terem recebido prêmios diferentes por um único jogo e afirmou não saber explicar, e disse que nunca havia visto algo assim em sua carreira.
— Primeira vez (que venceu um prêmio de melhor do campeoanto por apenas um jogo). Uma coisa bizarra é que o homem do jogo foi o Safonov — revelou o português, em entrevista à CazéTv.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias