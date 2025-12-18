Agora é oficial! Internacional tem técnico para 2026

Agora é oficial! O Internacional tem técnico para 2026. Trata-se do uruguaio Paulo Pezzolano, como antecipou o Lance!. O treinador, campeão da Série B em 2022 com o Cruzeiro, fechou com o Colorado em reuniões realizadas em Montevidéu. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (18), por meio do site do clube e de um comunicado enviado à imprensa. Papa Pezzolano, como era conhecido quando jogador, assume o clube até dezembro do ano que vem. O treinador participa na quinta (18) de um evento relacionado ao futebol na capital Uruguaia.

Ainda não há detalhes do contrato de Pezzolano com o Colorado, informações que deve ser especificadas na apresentação.

Internacional acerta com técnico

Conforme fontes contaram ao Lance!, Caco Sobrinho e Felipe Dallegrave, integrantes do Departamento de Futebol, viajaram a Montevidéu na terça (16) para encaminhar a contratação de Pezzolano. O acordo entre o clube e o profissional foi fechado após reuniões na terça e na quarta.

Como técnico, o profissional de 42 anos teve passagem destaca pelo Cruzeiro. Ele assumiu a Raposa em 2022, no terceiro ano da equipe na Série B, e foi responsável pela campanha que levou a equipe de volta à Primeira Divisão, com a conquista do título, ficando à frente de Grêmio, Bahia e Vasco.

A carreira de Pezzolano

Pezzolano tem uma carreira de nove anos na casamata. Em 2016, ele assumiu o Torque-URU, clube pelo qual também atuou como jogador. Na sequência, comandou o Liverpool-URU e, entre 2019 e 2021, trabalhou no Pachuca-MEX. Após sua passagem por Belo Horizonte, comandou o Valladolid-ESP e o Watford-ING, de onde foi demitido em outubro.

Entre os atributos que pesaram a favor da escolha de Pezzolano estão a capacidade de trabalhar com as categorias de base e potencializar jovens atletas, o que é considerado importante para um Inter com limitações financeiras. No aspecto tático, o treinador valoriza equipes com posse de bola e intensa pressão para recuperação imediata após a perda.

Mais cedo o Lance! publicou matéria com relato de um ex-companheiro do técnico, na época de jogador. Ele chega ao Colorado com tem dois profissionais garantidos na comissão técnica: Gonzalo Álvarez, preparador físico, e Matías Filipini, analista de desempenho. Os auxiliares ainda não estão definidos.