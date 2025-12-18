O Botafogo anunciou na quarta-feira (17) a saída de Davide Ancelotti do comando da equipe principal, além do preparador físico Luca Guerra e dos auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan. Segundo o jornal catalão "Sport", o jovem treinador já tem um possível destino encaminhado, que seria nada menos do que o Real Madrid.

O nome de Davide já circulava com frequência no noticiário europeu como comandante do Glorioso, especialmente nos veículos espanhóis que acompanham o futebol brasileiro, por se tratar de um técnico em ascensão e por ser filho de Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira e com duas passagens históricas pelo Madrid. Nesse contexto, o veículo aproveitou a oportunidade para apontar os Merengues como próxima parada, considerando o momento conturbado vivido por Xabi Alonso em sua primeira temporada à frente do clube.

Alonso foi anunciado como substituto de Carlo, que aceitou o convite para assumir a Canarinho ao final da temporada 2024/25, e assumiu a função de treinador principal do clube pelo qual teve boa passagem como jogador. Sua primeira competição no cargo foi o Mundial de Clubes, em junho, no qual a equipe parou nas semifinais, e desde então permanece no comando. O time lidera a La Liga com 29 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, e está classificado para a fase de oitavas de final da Champions League. No entanto, a situação é complicada, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto por escolhas táticas do treinador, além do relacionamento conturbado com os jogadores nos bastidores.

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, dá instruções à beira do campo pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

Livre no mercado 🗯️

Diante disso, Davide surge como um nome a ser observado pelo Real, segundo o "Sport". O italiano deixou o cargo no Botafogo principalmente por discordar da decisão da diretoria da SAF de demitir o preparador físico Luca Guerra, que integrava sua comissão técnica desde a sua chegada ao Alvinegro.

Assim, o jornalista espanhol Siro López explicou no programa "El Partidazo de Cope" que a saída de Ancelotti do Brasil pode estar ligada a uma possível demissão de Xabi.

— Recebi uma mensagem dizendo que Davide Ancelotti renunciou hoje ao cargo de técnico do Botafogo. E me disseram: "Cuidado com isso". Acredito em tudo neste momento — disse o jornalista.

— Vamos ver se alguém teve uma ideia brilhante e descobriu que a solução para os problemas do Real Madrid está em demitir Alonso e contratar Davide Ancelotti — concluiu.

