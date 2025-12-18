Com três defesas na disputa de pênaltis, o Flamengo viu o sonho do bi do Mundial ser interrompido pelas mãos do goleiro russo Safonov. O goleiro agarrou as cobranças de Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Um vídeo mostrou a preparação curiosa do russo durante a disputa por pênaltis.

continua após a publicidade

Safonov foi uma das novidades entre os titulares do PSG para enfrentar o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, já que o titular Lucas Chevalier não esteve disponível.

O destaque de Safonov nas cobranças de pênaltis, no entanto, não é surpresa para quem acompanha a trajetória do goleiro russo. Em sua carreira, ao todo, ele já defendeu 15 penalidades - considerando disputas de pênaltis e tempo normal e incluindo as desta quarta-feira, na final da Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

Inclusive, em dezembro do ano passado, o algoz do Flamengo foi herói da classificação do PSG também na Copa da França justamente defendendo pênaltis. O arqueiro defendeu duas penalidades e ajudou o time francês na conquista do torneio. Ele foi contratado por 20 milhões de euros (R$ 115 milhões, na cotação da época) para disputar posição com Donnarumma, que, posteriormente, transferiu-se ao Manchester City.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo domina, mas vê Mundial escapar nos pênaltis para o PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

continua após a publicidade