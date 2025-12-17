Fifa anuncia parceria para jogo exclusivo com a Netflix Games

A Fifa anunciou que, no verão norte-americano de 2026, época da próxima Copa do Mundo, um jogo exclusivo será lançado em parceria com a Netflix Games, que é a vertente de jogos da plataforma de streaming. O game será baseado no próximo mundial, que vai ser sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.

O jogo, desenvolvido pela Delphi Interactive, promete uma vivência imersiva na Copa do Mundo. A aplicação também permitirá que os usuários desfrutem online, com amigos, ou individualmente.

- A Copa do Mundo da FIFA vai ser o evento cultural de 2026 e agora os fãs poderão celebrar essa paixão levando o jogo diretamente para suas salas de estar - disse Alain Tascan, o presidente do desenvolvimento de games da Netflix.

- Queremos trazer o futebol de volta às suas origens com algo que todos possam jogar apenas com o toque de um botão - completou.

- A FIFA está muito empolgada em se unir à Netflix Games e à Delphi Interactive antes da Copa do Mundo da FIFA 2026. Essa grande colaboração é um marco fundamental no compromisso da FIFA com a inovação no espaço dos jogos de futebol, com a ambição de alcançar bilhões de torcedores de todas as idades em todo o mundo e redefinir a noção pura dos jogos de simulação. Nosso jogo reimaginado realmente marca o início de uma nova era do futebol digital. Ele estará disponível gratuitamente para os membros da Netflix e representa um grande passo histórico para a FIFA - disse Giani Infantino, presidente da Fifa.

Fifa e Netflix Games vão lançar um jogo em parceria. (Foto: Divulgação/Tudum/Netflix)

Casper Daugaard, CEO e fundador da Delphi Interactive, também deu uma declaração sobre o novo acordo comercial, dizendo que o futebol é "a maior coisa do mundo".

- O futebol é a maior coisa do mundo. Como fãs de FIFA desde sempre, temos a honra de ajudar a conduzir a ousada próxima geração e reimaginar o futuro da franquia. Nossa missão é simples: tornar o jogo da FIFA o mais divertido, acessível e global jogo de futebol já criado - disse o CEO.

Este jogo estará disponível em TVs selecionadas em alguns países, com planos de expansão gradual ao longo do tempo.