Em grande fase na Champions, Igor Paixão fala sobre Flamengo: 'Sonho'
Brasileiro tem quatro gols em seis jogos na competição
Vivendo grande momento no Marseille, Igor Paixão voltou a declarar seu desejo antigo. Depois da vitória por 3 a 2 sobre o Union SG, pela fase de liga da Champions League, o atacante foi perguntado se acompanhou o tetracampeonato do Flamengo na Libertadores – e respondeu sem hesitar que sonha vestir a camisa rubro-negra no futuro.
– Claro que estou feliz. Sempre. Seria um sonho jogar no Flamengo – disse o atacante ao jornalista Valentin Reyes, na saída do estádio.
A declaração reforça algo que o brasileiro já havia externado em outras oportunidades. Quando jogava no Feyenoord, lembrou do avô flamenguista e disse que carregava o clube desde a infância. Em outra entrevista, ainda na Holanda, afirmou que pretendia seguir crescendo no futebol europeu, mas que sonhava com o Flamengo como destino final.
Igor Paixão vive grande fase no Marseille
Igor Paixão soma quatro gols em seis jogos de Champions League e tem sido um dos principais nomes do Marseille na temporada. Contratado em julho por 35 milhões de euros, o atacante chegou após campanha de destaque no Feyenoord, onde marcou 16 gols e deu 10 assistências – números que convenceram o clube francês a investir pesado e colocá-lo como reposição imediata para a saída de Luis Henrique.
A adaptação foi rápida. Paixão se firmou no time de Roberto De Zerbi e já acumula sete partidas seguidas como titular, alternando funções pelos dois lados do campo e até por dentro. São quatro jogos pela Ligue 1 e três pela Champions nesse recorte. Na competição europeia, lidera entre brasileiros em participações diretas até agora – quatro gols e uma assistência, cinco contribuições no total.
O resultado diante do Union SG, no qual marcou o gol do empate antes da virada, manteve o clube vivo no torneio. O Olympique chegou aos nove pontos e ocupa o 16º lugar na fase de liga – posições entre 9º e 24º avançam aos playoffs do mata-mata.
