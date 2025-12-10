O Flamengo venceu o Cruz Azul por 2 a 1 no Derby das Américas e se classificou para a Copa Challenger diante do Pyramids, do Egito. Após o apito final, o atacante Bruno Henrique analisou o desempenho do time mexicano em campo e destacou as fraquezas encontradas pelo elenco rubro-negro na partida, que foram consertadas no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Time deles marca muito individual e movimenta bastante. Tava gerando um pouco de dúvida ali na hora de soltar num volante que caia pela beirada também. No segundo tempo, a gente conseguiu consertar, na hora de pressionar e aí conseguiu trabalhar a nossa qualidade e sair com essa vitória — disse o camisa 27 em entrevista ao "ge".

Questionado sobre um possível peso da estreia no Mundial de Clubes, Bruno Henrique ressaltou que qualquer jogo do torneio é difícil, mas que o fator desconhecer o Cruz Azul dificultou o bom desempenho do Flamengo desde o início.

continua após a publicidade

Além disso, o atacante exaltou a vitória, que rendeu mais um título à equipe na temporada, e também reforçou o foco total no confronto diante do Pyramids, já no sábado, às 14h (de Brasília).

— O Mundial sempre é difícil. Não tínhamos muito conhecimento da equipe, mas nos preparamos para fazer o nosso jogo. A gente conseguiu colocar a bola no chão, jogar e sair com essa vitória. Foi muito importante nesta estreia do Mundial. Agora é encarar o próximo jogo com outra realidade.

continua após a publicidade

Bruno Henrique em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo?

✒️Por Lucas Bayer

Com dois gols de Arrascaeta, o time de Filipe Luís venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 nesta quarta-feira (10). Com o triunfo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, a equipe brasileira garantiu a vaga para a semifinal, além de conquistar o troféu do Dérby das Américas (campeão da Libertadores contra o campeão da Champions da Concacaf).

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

No segundo tempo, o técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.