menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Alemão desbanca Estêvão e quebra recorde na Champions League

Jogador se tornou o mais jovem a marcar em três jogos consecutivos na competição

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 10/12/2025
15:32
Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol de Harry Kane na Bundesliga (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
imagem cameraJogadores do Bayern de Munique comemoram gol de Harry Kane na Bundesliga (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Champions League, além de proporcionar grandes duelos, também vem revelando grandes histórias. Desta vez, quem ganhou os holofotes foi Lennart Karl, talismã de 17 anos do Bayern de Munique, que colocou seu nome na história ao marcar em três jogos consecutivos. O jovem desbancou Estêvão – último a atingir o feito – e quebrou o recorde que pertencia a Mbappé, então o mais novo a alcançar a marca.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na vitória do Bayern de Munique sobre o Sporting, Lennart Karl anotou o gol da virada e eternizou seu nome na Champions League. Aos 17 anos, superou Mbappé e se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes em três partidas seguidas na competição. O francês havia estabelecido o recorde em 2016/17, quando ainda defendia o Monaco. Agora, quase dez anos depois, o alemão ultrapassa a marca com gols diante de Club Brugge, Arsenal e Sporting.

continua após a publicidade
Lennart Karl comemorando o gol do Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Lennart Karl comemorando o gol do Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

O atleta mais próximo de quebrar o recorde até então havia sido Estêvão. O brasileiro igualou a sequência de Mbappé, mas com alguns meses a mais de idade. Ainda assim, o feito permanece expressivo: ele é o único jogador de fora da Europa a alcançar tal marca.

Lennart Karl é protagonista, e Bayern vira sobre Sporting

Bayern de Munique e Sporting chegaram ao confronto vivendo grande fase e figurando entre os oito melhores da Champions League. Com campanhas sólidas e desempenho consistente, a expectativa era de um jogo duro e intenso – e foi exatamente o que se viu.

continua após a publicidade

Mesmo atuando fora de casa, o Sporting surpreendeu e saiu na frente após gol contra de Kimmich. Pressionado, o Bayern respondeu rapidamente: 11 minutos depois, Gnabry empatou, e logo em seguida Lennart Karl virou o placar, garantindo o recorde histórico. Jonathan Tah fechou a conta e assegurou o triunfo alemão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias