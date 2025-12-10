Alemão desbanca Estêvão e quebra recorde na Champions League
Jogador se tornou o mais jovem a marcar em três jogos consecutivos na competição
A Champions League, além de proporcionar grandes duelos, também vem revelando grandes histórias. Desta vez, quem ganhou os holofotes foi Lennart Karl, talismã de 17 anos do Bayern de Munique, que colocou seu nome na história ao marcar em três jogos consecutivos. O jovem desbancou Estêvão – último a atingir o feito – e quebrou o recorde que pertencia a Mbappé, então o mais novo a alcançar a marca.
Na vitória do Bayern de Munique sobre o Sporting, Lennart Karl anotou o gol da virada e eternizou seu nome na Champions League. Aos 17 anos, superou Mbappé e se tornou o jogador mais jovem a balançar as redes em três partidas seguidas na competição. O francês havia estabelecido o recorde em 2016/17, quando ainda defendia o Monaco. Agora, quase dez anos depois, o alemão ultrapassa a marca com gols diante de Club Brugge, Arsenal e Sporting.
O atleta mais próximo de quebrar o recorde até então havia sido Estêvão. O brasileiro igualou a sequência de Mbappé, mas com alguns meses a mais de idade. Ainda assim, o feito permanece expressivo: ele é o único jogador de fora da Europa a alcançar tal marca.
Lennart Karl é protagonista, e Bayern vira sobre Sporting
Bayern de Munique e Sporting chegaram ao confronto vivendo grande fase e figurando entre os oito melhores da Champions League. Com campanhas sólidas e desempenho consistente, a expectativa era de um jogo duro e intenso – e foi exatamente o que se viu.
Mesmo atuando fora de casa, o Sporting surpreendeu e saiu na frente após gol contra de Kimmich. Pressionado, o Bayern respondeu rapidamente: 11 minutos depois, Gnabry empatou, e logo em seguida Lennart Karl virou o placar, garantindo o recorde histórico. Jonathan Tah fechou a conta e assegurou o triunfo alemão.
