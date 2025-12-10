Com brasileiros titulares e astro no banco, veja a escalação do Real Madrid na Champions
Equipe de Xabi Alonso encara o Manchester City pela sexta rodada da competição
Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Vindo de derrota e em crise, a equipe de Xabi Alonso conta com desfalques na defesa, mas terá força máxima no ataque. Mbappé, que era dúvida durante a semana por conta de uma lesão, ficará no banco de reservas.
Veja a escalação do Real Madrid contra o Manchester City pela Champions League
⚽ GOL: Courtois
⚽ LD: Valverde
⚽ ZAG: Raúl Asencio
⚽ ZAG: Rüdiger
⚽ LE: Álvaro Carreras
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Dani Ceballos
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Rodrygo
⚽ ATA: Gonzalo Garcia
⚽ ATA: Vini Jr
Escalação do Manchester City
Como chegam os times para a partida?
A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, após cinco rodadas; são 12 pontos em quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols feitos e cinco sofridos. O time liderado por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos obtidos em três vitórias, um empate e uma derrota, além de 10 gols marcados e cinco contra.
Tudo sobre Real Madrid x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Manchester City
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)
