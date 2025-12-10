menu hamburguer
Futebol Internacional

Com brasileiros titulares e astro no banco, veja a escalação do Real Madrid na Champions

Equipe de Xabi Alonso encara o Manchester City pela sexta rodada da competição

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
16:06
Vini Jr e Kylian Mbappé comemoram gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
Vini Jr e Kylian Mbappé comemoram gol do Real Madrid na Champions League (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)
Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Vindo de derrota e em crise, a equipe de Xabi Alonso conta com desfalques na defesa, mas terá força máxima no ataque. Mbappé, que era dúvida durante a semana por conta de uma lesão, ficará no banco de reservas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Real Madrid contra o Manchester City pela Champions League

⚽ GOL: Courtois
⚽ LD: Valverde
⚽ ZAG: Raúl Asencio
⚽ ZAG: Rüdiger
⚽ LE: Álvaro Carreras
⚽ MEI: Tchouaméni
⚽ MEI: Dani Ceballos
⚽ MEI: Bellingham
⚽ ATA: Rodrygo
⚽ ATA: Gonzalo Garcia
⚽ ATA: Vini Jr

Escalação do Manchester City

Como chegam os times para a partida?

A equipe comandada por Xabi Alonso ocupa a quinta posição na tabela da fase de liga, após cinco rodadas; são 12 pontos em quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols feitos e cinco sofridos. O time liderado por Pep Guardiola aparece na nona colocação, com 10 pontos obtidos em três vitórias, um empate e uma derrota, além de 10 gols marcados e cinco contra.

Tudo sobre Real Madrid x Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Manchester City
6ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) / HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA), Benjamin Pagès (FRA); quarto árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)
📺 VAR: Jérôme Brisard (FRA); AVAR: Sören Storks (GER)

Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)

