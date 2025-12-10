Jornal repercute ausência de atacante do Real Madrid: 'De 100 a 0'

A crise do Real Madrid vem afetando outros jogadores além de Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Desta vez, o "Diario AS", da Espanha, repercutiu a situação de Franco Mastantuono. Contratado com grande expectativa, o argentino ganhou espaço rapidamente e chegou a assumir a titularidade, mas o cenário mudou: o jogador de 18 anos não entra em campo desde 1º de novembro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O AS relembrou a ascensão meteórica de Mastantuono no Real Madrid – e sua queda na mesma velocidade. Ele chegou a superar Rodrygo, Endrick e Brahim na briga por posição e parecia ser uma das prioridades de Xabi Alonso, justamente no período em que o time viveu seu melhor momento na temporada.

continua após a publicidade

Por isso, o jornal classificou a trajetória do argentino como "de 100 a 0". O desempenho em campo foi considerado bom, mesmo sem grande participação em gols, mas a pubalgia interrompeu sua sequência. Recuperado, não voltou a receber minutos. Segundo o AS, a mudança de sistema que deu mais liberdade a Vini Jr e aproximou Mbappé do gol dificultou ainda mais sua reintegração, já que Mastantuono precisaria atuar mais recuado ou aguardar a saída de um dos atacantes.

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Retorno de Bellingham atrapalha Mastantuono no Real Madrid

Outro ponto citado pelo jornal é a volta de Bellingham ao time. O inglês, um dos protagonistas do Real Madrid, perdeu jogos no início da temporada por lesão no ombro, o que abriu espaço para Mastantuono. O cenário, porém, inverteu-se: Bellingham voltou em alto nível, o argentino se lesionou e acabou perdendo espaço.

continua após a publicidade

Com o retorno do meio-campista, o Real Madrid voltou a atuar de forma mais equilibrada no meio e um atacante acabou sendo sacrificado. O time passou de esquemas que variavam entre 4-3-3 para que variem em 4-4-2, e Mastantuono saiu do plano principal de Xabi Alonso. A ausência do jovem também acompanhou um declínio do time: desde sua lesão, o clube somou apenas duas vitórias, três empates e duas derrotas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial