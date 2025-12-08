Internacional: o impacto financeiro de um ano sem Libertadores

Claro que uma queda para Série B, o que se desenhou por longos 72 minutos durante a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, levaria a um cenário bem pior. O problema é que, sem competições continentais para 2026, o Internacional terá um forte impacto financeiro de um ano sem Libertadores ou, sequer, Sul-Americana, na próxima temporada. Além disso, sem participação nos torneios da Conmebol, a contratação de reforços será mais difícil.

O Colorado ficou no limbo na tabela de classificação. Terminando o nacional na 16ª posição, a equipe ficou fora da classificação até da Sul-Americana.

O impacto financeiro

Mesmo que menos alarmante do que o rebaixamento, a situação gera um impacto financeiro negativo, que pode aprofundar a crise econômica, mantendo as dificuldades para honrar compromissos e, até, contratar reforços de peso. A dimensão exata do rombo ainda é incerta, mas o valor que deixará de ser recebido sem participar de Sul-Americana ou Libertadores é grande.

A estimativa, com base nos valores das cotas de TV deste ano, é de que o Inter deixe de receber R$ 37,4 milhões, montante que entrou nos cofres do Beira-Rio com a participação na fase de grupos e nas oitavas de final da principal competição da Conmebol.

Cotas de TV em 2025

Gauchão R$ 5 milhões

Copa do Brasil R$ 10,1 milhões

Brasileirão R$ 142,9 milhões

Libertadores R$ 37,4 milhões

Arrecadação de 2024

A preocupação nos bastidores se justifica por conta do quadro de 2024. Mesmo com uma temporada com receitas de R$ 621 milhões, devido aos R$ 258 milhões de venda de jogadores, o clube fechou o balanço com déficit de R$ 34,5 milhões. Isso devido à enchente de maio do ano passado.

Em 2025, a conta corre risco de se repetir. Isso porque o Alvirrubro orçou R$ 160 milhões em vendas de jogadores até 31 de dezembro. Até esta terça-feira (9), o total arrecadado somava R$ 116,6 milhões, faltando 22 dias para fechar o ano contábil.