Luiz Henrique e Igor Jesus devem ser titulares do Botafogo contra o Peñarol na Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro

O Botafogo foi o clube de grande destaque na imprensa sul-americana após as vitórias do Brasil na Data Fifa. Além dos destaques brasileiros do alvinegro, Luiz Henrique e Igor Jesus, outros nomes como Thiago Almada e Bastos também defenderam muito bem suas seleções. Dias antes do confronto entre o Glorioso e o Peñarol, clube Uruguaio, pela semifinal da Libertadores, o jornal El País "se derreteu" pelo líder do Brasileirão.

Luiz Henrique comemora o gol em Chile x Brasil (Foto: Javier Torres/AFP)

- O Botafogo não apenas conta com um elenco muito mais caro do que o Peñarol, mas também com jogadores do setor ofensivo que chegam em momento esplêndido, após brilharem por suas seleções, inclusive fazendo gols por dois gigantes do continente - publicou o jornal sobre os gols de Luiz Henrique e Igor Jesus, atacantes do Glorioso.

Na última sexta-feira (11), o mesmo jornal já havia alertado o Penãrol sobre as dificuldades que encontraria no seu adversário da semifinal da Libertadores: "Atenção, Peñarol: os jogadores do Botafogo, rival alvinegro na Copa Libertadores, salvaram o Brasil. Dois dos três convocados do Botafogo foram os grandes protagonistas da vitória."

Botafogo x Peñarol - Libertadores

O Botafogo terá o apoio da torcida na partida mais importante da temporada, e talvez, da história do clube. O confronto contra o Peñarol, pelas semifinais da Libertadores acontece na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.