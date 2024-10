CEO do Botafogo participa de reunião sobre Libertadores na Conmebol: “uma honra”

Alejandro Domínguez com os dirigentes da CBF, AFA, AUF e dos 4 clubes semifinalistas da Libertadores







Copiar Link

Escrito por Jorge Luiz Rodrigues e Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 14:17 • São Paulo (SP)



Dirigentes dos clubes semifinalistas da Libertadores participaram de uma reunião em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, valorizou o evento e a presença do clube carioca na atual fase da competição.



"Botafogo não chegava às semifinais da CONMEBOL Libertadores há 50 anos e para nós é uma honra estar aqui. Quero agradecer a todos e especialmente à CONMEBOL pela organização tão perfeita da competição", disse o dirigente botafoguense.



Conmebol reúne dirigentes dos clubes semifinalistas da Libertadores e da Sul-Americana



Além de Thairo, estiveram no evento Jorge Brito, presidente do River Plate, Sergio Coelho, dirigente do Atlético Mineiro e Ignacio Ruglio, representante do Peñarol. Também marcaram presença no evento os mandatários da CBF, Ednaldo Rodrigues, da AUF, Ignacio Alonso, e da AFA, Claudio Tapia.



A reunião tratou sobre os preparativos para os jogos da semifinal da Libertadores, que serão disputados no fim deste mês. Dois brasileiros estão na disputa: o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate e o Botafogo encara o Peñarol. A final está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, casa do semifinalista argentino



“Felizes por ser anfitriões desta final, independentemente de chegarmos ou não, nosso esforço será o mesmo e estamos convencidos de que estaremos à altura do que é, para mim, a final mais importante do mundo”, disse o presidente do River Plate.

Monumental de Nuñez, o palco da final da Libertadores (Foto: Instagram / River Plate)

O rival uruguaio

O adversário do Botafogo na busca pela decisão na Libertadores será o Peñarol. O primeiro jogo será no Nilton Santos, no dia 23 de outubro, e a volta no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, marcada para o dia 30 deste mês. Ignacio Ruglio, presidente do clube uruguaio, valorizou o retorno da equipe a uma semifinal continental.



➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo



“Quero agradecer à CONMEBOL pelo nível da apresentação e comentar que para o Peñarol é um imenso orgulho voltar a estar entre os quatro melhores da América”, disse o dirigente.

O desafio do Galo

O Atlético Mineiro faz o primeiro jogo da semifinal em sua casa, na Arena MRV, no dia 22 de outubro. A partida decisiva será na outra semana, no dia 29 de outubro, no palco da final, o Monumental de Nuñez, na Argentina. Ambas as partidas serão às 21h30.