O presidente Alejandro Domínguez, com a taça da Sul-Americana, recebe os colegas da AFA, da CBF e dos clubes semifinalistas







Copiar Link

Escrito por Jorge Luiz Rodrigues e Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 13:12 • São Paulo (SP) • Atualizada em 16/10/2024 - 14:38

Nesta quarta-feira, representantes dos clubes semifinalistas da Sul-Americana e da Libertadores estiveram em Luque, no Paraguai, em uma reunião na Conmebol. Além dos dirigentes, também participaram do encontro o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e dos mandatários da CBF, Ednaldo Rodrigues, e da AFA, Claudio Tapia.



O objetivo do encontro foi tratar sobre os preparativos das semifinais das competições, que serão disputadas nas duas últimas semanas de outubro. O presidente da Conmebol falou sobre a expectativa para a reta final das competições



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



“Isso vai ser uma festa e, acima de tudo, precisamos conscientizar que isso é um jogo de futebol, que somos amigos que vão disputar uma final. O futebol é símbolo de união, tem valores de unidade, de irmandade e de respeito”, disse Domínguez após o final do evento.

Sul-Americana

A primeira reunião do dia reuniu Augusto Melo, presidente do Corinthians, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, Vitor Blanco, mandatário do Racing e Luis María Chebel, dirigente do Lanús. A final da Sul-Americana será em jogo único, em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

Antes disso, o Timão enfrenta o Racing e o Cruzeiro mede forças contra o Lanús por uma vaga na final.

Foto:Conmebol/Divulgação

Libertadores

A segunda reunião do dia contou com a presença de dirigentes dos clubes semifinalistas da Libertadores. A final da competição será no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. Dois brasileiros ainda estão na disputa: o Botafogo enfrenta o Peñarol, e o Atlético Mineiro encara o River Plate