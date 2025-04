Conmebol anuncia mudanças de regras na Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou na terça-feira (2) as novas regras que serão implementadas a partir das edições deste ano da Libertadores e da Sul-Americana. A maior entidade de futebol da América do Sul irá adotar as novas medidas determinadas pela International Football Association Board (IFAB).

➡️IFAB estabelece novas regras para o futebol a partir de julho; veja quais são

Facundo Tello, árbitro da Conmebol, indo na direção da cabine do VAR na final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Assim como no futebol brasileiro, os goleiros têm um limite para ficar com a posse da bola em mãos. A partir de agora, serão contados oito segundos para a reposição de jogo e, caso esse tempo se expire, o adversário terá um escanteio ao seu favor. O árbitro vai sinalizar a contagem dos cinco segundos finais com a mão a partir do momento que a bola esteja totalmente controlada pelo goleiro.

Além disso, repetindo a regra já utilizada em campeonatos europeus, a Conmebol determinou que apenas os capitães dos times poderão falar com os árbitros.

Outras regras implementadas pela Conmebol

Lei 8 - O início e o reinício de um jogo

— Se, quando o jogo foi interrompido:

A bola estava dentro da área penal, o árbitro a devolve para o goleiro do time defensor dentro de sua área penal; A bola estava fora da área penal, o árbitro a devolve para um jogador do time que tem ou teria ganho a posse se isso puder ser determinado pelo árbitro; caso contrário, ela é devolvida para um jogador do time que a tocou por último. A bola é devolvida em sua posição quando o jogo foi interrompido.

Lei 9 - A bola dentro e fora de jogo

— Se, sem a intenção de interferir injustamente no jogo, um membro da equipe técnica, um substituto, um jogador substituído ou expulso, ou um jogador que está temporariamente fora do campo de jogo (lesão, ajuste de equipamento etc.) toca a bola enquanto ela ainda está em jogo, mas quando está claramente saindo do campo de jogo, isso é penalizado com um tiro livre indireto; não há sanção disciplinar.

Protocolo de Assistência à Arbitragem por Vídeo

— As competições têm a opção de o árbitro fazer um anúncio após uma "revisão" do VAR ou uma "verificação" longa do VAR.