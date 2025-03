A IFAB (International Football Association Board), entidade que rege as leis do futebol mundial, definiu que haverão novas regras no esporte a partir do dia 1º de julho, ou seja, quando se inicia a temporada 2025/26 na Europa e outros continentes mundo afora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em meio a um documento, a IFAB detalhou todas as mudanças. Uma delas diz respeito ao contato com o árbitro da partida. A partir da nova regra, apenas o capitão será autorizado a conversar com a arbitragem em campo.

continua após a publicidade

Ainda no tema de arbitragem, os juízes das partidas terão de indicar quando um goleiro passou da marca de cinco segundos com a posse da bola. O limite para os arqueiros será de oito segundos e, caso o tempo seja ultrapassado, o time adversário ganha um escanteio.

Confira abaixo todas as novas regras de futebol da IFAB detalhadas 📝

Lei 3 - Os jogadores

— Competições são encorajadas a usar as diretrizes 'Apenas o capitão' para melhorar o comportamento em campo e para aprimorar a cooperação e fortalecer a relação entre os jogadores e o árbitro;

continua após a publicidade

Lei 5 - O árbitro

— Contagem regressiva para os últimos cinco segundos da restrição de oito segundos para goleiros controlando a bola com suas mãos/braços.

Lei 8 - O início e o reinício de um jogo

— Se, quando o jogo foi interrompido:

a bola estava dentro da área penal, o árbitro a devolve para o goleiro do time defensor dentro de sua área penal; a bola estava fora da área penal, o árbitro a devolve para um jogador do time que tem ou teria ganho a posse se isso puder ser determinado pelo árbitro; caso contrário, ela é devolvida para um jogador do time que a tocou por último. A bola é devolvida em sua posição quando o jogo foi interrompido.

Lei 9 - A bola dentro e fora de jogo

— Se, sem a intenção de interferir injustamente no jogo, um membro da equipe técnica, um substituto, um jogador substituído ou expulso, ou um jogador que está temporariamente fora do campo de jogo (lesão, ajuste de equipamento, etc.) toca a bola enquanto ela ainda está em jogo, mas quando está claramente saindo do campo de jogo, isso é penalizado com um tiro livre indireto; não há sanção disciplinar.

Lei 11 - Impedimento

— O primeiro ponto de contato do 'jogo' ou 'toque' da bola deve ser usado; no entanto, quando a bola é lançada pelo goleiro, o último ponto de contato deve ser usado.

Lei 12 - Falta ou infrações

Em 2023, o IFAB implementou uma regra em que os goleiros não poderiam mais provocar os cobradores durante uma cobrança de pênalti por conta de Emiliano Martínez (Foto: Franck Fife/AFP)

— Um tiro de canto é concedido se um goleiro, dentro de sua área penal, controlar a bola com suas mãos/braços por mais de oito segundos antes de soltá-la;

— Um goleiro é considerado como estando no controle da bola com suas mãos/braços quando:

a bola está entre suas mãos/braços ou entre suas mãos/braços e qualquer superfície (por exemplo, o chão, seu próprio corpo) segurando a bola em suas mãos abertas estendidas batendo-a no chão ou jogando-a no ar

— O árbitro decidirá quando o goleiro tem o controle da bola e os oito segundos começam, e contará visualmente os últimos cinco segundos com a mão levantada;

— Um goleiro não pode ser desafiado por um adversário quando estiver no controle da bola com suas mãos/braços.

Leis 16 e 17 - Tiro de meta e escanteio

— Referência a outras Leis que detalham situações que resultam em tiro de meta ou tiro de canto.

Protocolo de Assistência à Arbitragem por Vídeo

— As competições têm a opção de o árbitro fazer um anúncio após uma 'revisão' do VAR ou uma 'verificação' longa do VAR.

➡️ Uefa e Fifa vão rever regra após pênalti anulado de Alvarez na Champions

A IFAB também disponibilizou as novas regras do futebol em meio a um documento disponível no site oficial da entidade. Basta clicar aqui para ter o acesso detalhado a todas as mudanças.