Júnior aponta ‘grande erro’ do Botafogo em derrota na Libertadores

O Botafogo estreou na Libertadores nesta quarta-feira (2) com derrota. A equipe do técnico Renato Paiva foi superada pela Universidad do Chile, por 1 a 0, no Estádio Nacional, pela primeira rodada do grupo A. Durante a transmissão da partida, o ex-jogador Júnior, da Globo, apontou o grande erro do Alvinegro no gol sofrido no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comentarista apontou que o único tento do time chileno se originou da fragilidade defensiva do Botafogo na recomposição. O gol da Universidad do Chile surgiu através de uma jogada dinâmica que ligou rapidamente o setor defensivo ao ofensivo.

Determinado cenário pegou o time do Botafogo de surpresa, que não conseguiu neutralizar a investida do time chileno. O atacante Lucas di Yorio foi o responsável por balançar as redes.

continua após a publicidade

- O grande erro do Botafogo no gol da Universidad do Chile foi a recomposição, que foi lenta. Como a bola saiu rápida lá de trás, não teve essa recomposição rápida e pegou dois contra um em cima do Barboza. Ficou fácil para o Di Yorio - analisou Maestro Júnior.

➡️ Torcedores do Botafogo detonam titular em estreia da Libertadores: ‘Irritante’

Botafogo na Libertadores

Com a derrota na estreia, o Botafogo terminou a primeira rodada na terceira colocação do Grupo A. A equipe do técnico Renato Paiva volta a campo para a competição na próxima terça-feira (8) contra o Carabobo, da Venezuela, às 19h, no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade