Vini Jr surpreende em pré-temporada com Real Madrid: ‘Canhão’

Vini Jr surpreende durante a pré-temporada com o Real Madrid visando recuperar a boa fase após um semestre amargo no início de 2025. Internamente, o jogador é visto "com muita vontade", segundo fontes do diário "As".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Vini começou a temporada como um canhão. Há muito em jogo para Vini nessa temporada. Retomar sua melhor forma para se colocar da melhor forma possível de cara a uma renovação. E Vini está ciente da proximidade da Copa do Mundo. E ela será disputada nos Estados Unidos, um mercado que sua agência explora e onde ele se promove.

continua após a publicidade

Neste momento, Vini Jr busca se distanciar da sensação de que seu rendimento caiu de um ano para o outro com o Real Madrid. O atleta busca dar uma resposta, recolocar a equipe merengue no caminho das conquistas e reconquistar protagonismo no futebol mundial.

Na temporada passada, Vini Jr conseguiu ter um início de temporada forte com o Real Madrid, mas não conseguiu manter o ritmo na metade final do ano. Na reta mais decisiva, o brasileiro marcou apenas oito gols e contribuiu com nove assistências.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.