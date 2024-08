Time do Puskás Akadémia busca vaga na fase de grupos da Conference League (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 11:50 • Felcsút (HUN)

O Puskás Akadémia, clube da Hungria, recebe a Fiorentina-ITA nesta quinta-feira (29), pelos playoffs da Conference League. O jogo terá transmissão do Lance!, a nova casa das competições europeias, e você acompanhará a partida conosco a partir das 16h (horário de Brasília). Clique aqui para assistir!

Apesar de ter pouca relevância no cenário europeu atual, o time vem encaixando boas campanhas em sequência na liga nacional, liderando a temporada 2024-25, e busca galgar um lugar surpreendente no terceiro escalão do Velho Continente. Conheça abaixo um pouco da história, detalhes atuais e curiosidades sobre a equipe húngara.

✏️ O INÍCIO DE TUDO

A fundação do Puskás Akadémia Football Club, localizado em Felcsút (HUN), aconteceu em 2005, há 19 anos. O objetivo dos fundadores era criar justamente uma academia para desenvolvimento de atletas que reforçassem o MOL Fehérvár FC, e o nome faz referência justamente ao ídolo do futebol local, Ferenc Puskás, lenda do Real Madrid e vice-campeão mundial com a Hungria em 1954.

Depois de oito anos atuando como formador, o PAFC conseguiu bons resultados em 2012-13, e conquistou o título da segunda divisão local, conseguindo acesso à elite nacional. Desde então, só voltou à Segundona uma vez, mas subiu logo no ano seguinte. Em dez participações na Nemzeti Bajnokság I, ficou três vezes na terceira colocação e foi vice uma vez, em 2020-21.

⏲️ MOMENTO ATUAL

Na temporada 2024-25, o Puskás teve um ótimo começo de temporada e lidera o Campeonato Húngaro com 100% de aproveitamento (12 pontos em quatro jogos), batendo Újpest, ZTE, Nyíregyháza Spartacus e MTK. O Ferencváros, principal time do país, tem um jogo a menos e pode igualar a pontuação no cumprimento de seu jogo atrasado.

🎊 CAMPANHAS DE DESTAQUE

🏆 Campeonato Húngaro - 1ª divisão: vice-campeão em 2020-21

🏆 Campeonato Húngaro - 2ª divisão: dois títulos (2012-13 e 2016-17)

🏆 Copa da Hungria: vice-campeão em 2017-18

⭐ PRINCIPAL REFERÊNCIA

A esperança do Puskás Akadémia fica por conta de Zsolt Nagy. Peça costumeiramente presente na seleção da Hungria nos últimos anos, incluindo na Eurocopa de 2024, o meio-campista chegou ao clube em 2013 e já passou de 200 jogos com a camisa do time de Felcsút. Na atual edição da Conference, participou de três jogos, balançando as redes três vezes, inclusive na ida diante da Fiorentina, quando conduzia a braçadeira de capitão.

Zsolt Nagy (dir.), do Puskás Akadémia, comemora gol diante da Fiorentina na ida (Foto: Reprodução / Instagram)

🧑‍🏫 QUEM É O COMANDANTE?

Atualmente, quem está à frente do PAFC é o eslovaco Zsolt Hornyák, de 51 anos. Desde julho de 2019 à beira do campo da equipe, tem um trabalho sólido e muito respeitado por torcedores e jogadores. Este é o sexto clube de sua carreira, já tendo passado por MIKA Aschtarak-ARM, Banants-ARM, Mosta-MLT, Luch-RUS e Slovan Liberec-RTC.

Zsolt Hornyák comanda o Puskás Akadémia contra a Fiorentina na Conference League (Foto: Reprodução / Instagram)

⚔️ O CONFRONTO

O Puskás Akadémia chega como azarão para o segundo duelo contra a Fiorentina, mas arrancou um empate importante por 3 a 3 na Itália, e conta com o fator casa para buscar uma vitória simples pela vaga na fase de grupos. Um novo empate forçaria a prorrogação na Pancho Aréna, enquanto uma derrota colocaria a Viola no estágio seguinte da competição. A bola rola a partir de 16h (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance!.