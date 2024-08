Conheça o KAA Gent, campeão na Bélgica e participante da Conference League 2024-25

KAA Gent (Foto: Tom Goyvaerts / Belga / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O KAA Gent, tradicional clube da Bélgica, recebe o Partizan Belgrado nesta quarta-feira (28), pelos playoffs da Conference League. O jogo terá transmissão do Lance!, a nova casa das competições europeias, e você acompanhará a partida conosco a partir das 14h30 (horário de Brasília).

➡️ A partir das 15h45: KAA GENT X FK PARTIZAN (link da transmissão)

➡️ Agora você assiste à Europa League e à Conference League no Lance!

Apesar de desconhecido mundialmente, os Búfalos tem relevância recente no cenário nacional e busca galgar um lugar surpreendente no terceiro escalão do Velho Continente. Conheça abaixo um pouco da história, detalhes atuais e curiosidades sobre a equipe belga.

✏️ O INÍCIO DE TUDO

O Koninklijke Atletiek Associatie Gent, conhecido como KAA Gent, é um dos clubes mais renomados do futebol belga, com sede na cidade de Gante e uma história que remonta ao início do século XX. Fundado em 1864, a equipe apelidada como "Búfalos" iniciou apenas como um clube de atletismo, posteriormente transformado em uma equipe de futebol em 1920.

O clube se destacou na última década, conquistando o Campeonato Belga em 2015, o primeiro e único até então de sua história. O título marcou um ponto alto para o clube, que antes havia sido mais conhecido por sua pouca consistência em competições nacionais e por desempenhos regulares na Copa da Bélgica.

🔰 POR TRÁS DO EMBLEMA

No entanto, a história do KAA Gent vai além das conquistas em campo; ela também é marcada por um símbolo bastante peculiar em seu escudo. Os belgas incorporaram uma imagem de um nativo americano em seu brasão, que inclusive, também ajuda a explicar o apelido de "Búfalos".

No final do século XIX, William F. Cody, um caçador americano nascido na região próxima de Le Claire, Iowa, Estados Unidos, recebeu a alcunha de Buffalo Bill por caçar milhares de búfalos em sua cidade local, num curto espaço de tempo.

Além de caçador, William era o líder de um circo do “Velho Oeste” que excursionou pela Europa. A motivação para a criação do escudo dos belgas foi quando ele viajou a Gante para exibir um show de circo, com exibição dos animais e nativos americanos a cavalo.

No entanto, no mesmo período, um grupo de estudantes havia se formado e acabado de montar uma equipe de atletismo - e a vinda de Buffalo Bill incentivou a criação de mais um clube esportivo na cidade.

⏲️ MOMENTO ATUAL

Depois de décadas na gangorra polonesa, subindo e descendo de divisão até os anos 80, o Gent se estabeleceu na elite do futebol belga. Porém, a equipe vive uma fase questionável. Apesar de ter classificado para os playoffs da Conference League, a equipe estreou no campeonato nacional com duas derrotas seguidas, e ocupa a décima primeira colocação com quatro pontos atrás do líder Anderlecht.

🎊 GALERIA DE TROFÉUS

🏆 Campeonato Belga: 1 título (2014-15)

🏆 Copa da Bélgica: 4 títulos (último: 2021-22)

🏆 Supercopa de Bélgica: 1 título (2015)

🏆 Campeonato Belga: - 2ª Divisão: 4 títulos (último: 1979-80)

Wouter Vrancken é o técnico do KAA Gent (Foto: KURT DESPLENTER / Belga / AFP)

🧑‍🏫 QUEM É O COMANDANTE?

Com carreira feita na Bélgica como jogador, o técnico de 45 anos Wouter Vrancken chegou ao KAA Gent em julho de 2024, no início da janela de transferências da temporada 2024/25, para recolocar os Búfalos no topo do futebol no país. O belga possui uma curta carreira como treinador, mas já possui troféus em sua estante, quando venceu a Taça da Bélgica em 2018/19, enquanto comandava o KV Mechelen.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚔️ O CONFRONTO

O Gent chega como o favorito para a partida contra o Partizan, após arrancar a vitória por 1 a 0 fora de casa, e busca trilhar bons caminhos nas competições continentais. Os dois times se encontraram pela primeira vez em 2021, pela própria Conference, e duelaram três vezes na história. A bola rola a partir de 15h45 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance!.