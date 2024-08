VAR pode sofrer mudanças no mundo do futebol (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)







Publicada em 28/08/2024 - 09:53

A Federação Italiana (FIGC) idealizou mudanças que podem ser incluídas no futebol em um futuro próximo. Em conversa com a Ifab (International Football Association Board), o presidente da entidade nacional, Gabriele Gravina, sugeriu atualizações em regras e na utilização do VAR.

Entre as ideias, estão a paralisação do relógio a cada interrupção da partida, como é feito no futsal; e o uso do VAR como um desafio, com número limitado de revisões para cada equipe - semelhante ao que é feito no vôlei -, com responsabilidade de pedido aos capitães e/ou treinadores.

- Queremos tornar o futebol ainda mais atrativo e alinhado com a modernidade. O objetivo é ter um jogo mais claro e um espetáculo cada vez mais divertido, principalmente para os jovens. Não sabemos se seremos atendidos, mas temos que tentar - afirmou o diretor.

Agora, a FIGC aguarda a aprovação das sugestões feitas à Ifab para iniciar os testes em suas competições. As experiências iniciais devem ser realizadas em torneios amadores e divisões inferiores na Itália, e com a possível aprovação posterior, elevada aos jogos do primeiro escalão nacional.

