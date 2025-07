Tévez é anunciado como técnico de clube na Argentina

O ex-jogador Carlos Tévez foi anunciado nesta terça-feira (8) como novo técnico do Talleres, da Argentina. Aposentado como atleta desde 2021, o argentino começou a trajetória como treinador em 2022, quando comandou o Rosário Central.

Tévez chega para substituir Diego Cocca, que pediu demissão do Talleres três dias antes de sua estreia como comandante da equipe de Córdoba. Segundo a imprensa argentina, o treinador renunciou o cargo após a falta de reforços e supostos maus-tratos por parte da diretoria comandada por Andrés Fassi.

— Valorizamos o comprometimento de Carlos Tévez com o projeto, seu histórico internacional e suas habilidades de liderança. Sabemos que foi um dia difícil para todos e estamos convictos de que a resposta corresponderá às expectativas — escreveu o Talleres, referindo-se à saída inesperada de Cocca.

Primeiros dias de Carlos Tévez como técnico do Talleres, da Argentina

Carlito já comanda o seu primeiro treino nesta quarta-feira (9), no Centro de Alto Rendimento Esportivo Amadeo Nuccetelli. A estreia deve ser na partida contra o San Lorenzo, válida pelo Campeonato Argentino, na próxima sexta-feira (11). O Talleres vive em um momento difícil na temporada, onde ocupa a 14ª colocação, na zona de rebaixamento da liga, e foi eliminado da fase de grupos da Libertadores.

Essa será o terceiro clube que Tévez assume como técnico na Argentina. Além da breve passagem pelo Rosário Central, onde ficou menos de seis meses, Carlito assumiu também o Independiente, onde trabalhou de 2023 a 2024.

