Destaque na Conference League, Matheus Saldanha analisa possível volta ao Brasil

Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 27/08/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Matheus Saldanha, atacante do Partizan, da Sérvia, é o grande destaque da equipe desde a temporada passada, quando liderou a artilharia do campeonato local, com 17 gols. O momento é ótimo e, nesta quarta-feira (28), o brasileiro entra em campo em um jogo decisivo, contra o Gent, da Bélgica, que vale vaga na próxima fase da Conference League. Você acompanha o duelo no canal do YouTube do Lance!, a partir das 12h45 (de Brasília).

Revelado pelo Bahia e em alta no futebol sérvio, Matheus Saldanha abriu o jogo sobre o futuro em entrevista ao Lance!. Aos 25 anos, o atacante já passou por Japão, China e Azerbaijão antes de se firmar no futebol europeu, e mantém opções abertas sobre um retorno ao país natal.

- Salvador é um local que gosto muito, onde passei parte da minha adolescência, e é claro que me sinto em casa no Brasil, apesar da distância atual. Não descartaria nenhuma proposta, gosto de deixar as portas abertas para qualquer lugar.

A janela de transferências vive os últimos dias, e o brasileiro não nega que almeja um salto na carreira. Até o momento, o atacante revelou que não recebeu propostas do Brasil, apenas rumores que o ligavam a times como o Torino, da Itália. Diante disso, Saldanha revelou as expectativas para a reta final da janela e planejou o futuro na temporada 24-25.

- Meu objetivo é seguir fazendo gols. Quando cheguei à Sérvia, minha meta era essa: fazer gols para que pudesse chegar em uma das cinco grandes ligas europeias, e quem sabe, no futuro, ter o nome ligado à Seleção Brasileira. Vamos esperar o final da janela para ver se acontece alguma mudança - afirmou Saldanha.

