Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 17:03 • Gante (BEL)

Gent-BEL e Partizan-SER duelam pelo jogo de volta dos play-offs da Conference League nesta quarta-feira (28), às 13h (horário de Brasília). As duas equipes buscam vaga na fase de grupos do segundo torneio de clubes mais importante do Velho Continente, e você confere as emoções do duelo aqui no Lance!. Na hora do jogo, é só clicar no vídeo acima e assistir!

⚽ COMO CHEGAM OS TIMES?

No jogo de ida, realizado em Belgrado, o Gent arrancou vitória importante fora de seus domínios por 1 a 0, conquistando vantagem para a decisão em casa. O gol do triunfo foi marcado por Omri Gandelman, aos 16 minutos da primeira etapa, cabeceando para o fundo das redes após cruzamento de Sven Kums.

Agora, na Bélgica, o Partizan precisa ir com tudo para cima, já que o empate garante o avanço dos donos da casa. Uma vitória dos sérvios por um gol de diferença leva o duelo para a prorrogação; dois ou mais gols colocam o time comandado por Aleksandar Stanojevic na fase de grupos da competição.

⚔️ OUTROS CONFRONTOS (PLACAR DA IDA)

⚽ Paksi-HUN x Mlada Boleslav-RTC (2x2)

⚽ Drita-KOS x Legia Varsóvia-POL (0x2)

⚽ NK Celje-SVN x Pyunik Yerevan-ARM (0x1)

⚽ The New Saints-PDG x Panevezys-LIT (3x0)

⚽ Zira-AZE x Omonia-CHP (0x6)

⚽ Maribor-SVN x Djugarden-SUE (0x1)

⚽ Astana-CAZ x Brann-NOR (0x2)

⚽ Heidenheim-ALE x BK Häcken-SUE (2x1)

⚽ Kilmarnock-ESC x Copenhagen-DIN (0x2)

⚽ Pafos-CHP x Cluj-ROM (0x1)

⚽ Santa Coloma-AND x Víkingur-ISL (0x5)

⚽ Olimpija Ljubljana-SVN x Rijeka-CRO (1x1)

⚽ Puskás Akadémia-HUN x Fiorentina-ITA (3x3)

⚽ Real Betis-ESP x Kryvbas-UCR (2x0)

⚽ Cercle Brugge-BEL x Wisla Cracóvia-POL (6x1)

⚽ HJK Helsinki-FIN x KÍ Klaksvík-IFA (2x2)

⚽ Istanbul Basaksehir-TUR x St. Patrick's-IRL (0x0)

⚽ Larne-IRN x Lincoln Red Imps-GIB (1x2)

⚽ Trabzonspor-TUR x St. Gallen-SUI (0x0)

⚽ Panathinaikos-GRE x Lens-FRA (1x2)

⚽ Zrinjski Mostar-BOS x Vitória de Guimarães-POR (0x3)

⚽ Servette-SUI x Chelsea-ING (0x2)

⚽ Ruzomberok-SVK x Noah-ARM (0x3)