Arábia Saudita prepara oferta de R$3 bilhões, e Vini Jr define futuro no Real Madrid

Vini Jr, em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 08:58 • Rio de Janeiro

O desejo da Arábia Saudita em levar Vini Jr para ao Al-Ahli permanece em alta. De acordo com o jornal 'Sport', da Espanha, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) prepara uma proposta de compra que chegaria até os 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões, na cotação atual) para contratar a estrela do Real Madrid.

No entanto, o brasileiro esfriou os rumores e enfatizou que planeja continuar fazendo história no clube espanhol por muito mais tempo. Em entrevista à CNN americana, ele declarou o sonho de atuar pelos Merengues e as ambições para o futuro.

- Sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então aprecio cada momento como se fosse o último. Todo mundo quer vencer pelo melhor time do planeta e poder jogar com os melhores, marcar tantos gols em tantas finais e ajudar tanto. Tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo e fazer história neste grande time em que jogo hoje. Nem todo mundo tem essa oportunidade, então falo sobre aproveitar cada momento com esta camisa. - disse Vini Jr.

- Vou sempre jogar para estar entre os melhores e, a cada dia que passa no Real Madrid, me sinto mais confiante. Já ganhei duas Champions e jogo com outros que já ganharam seis. Para estar no mais alto nível, é muito mais difícil, então quero continuar nesse nível por muito tempo e poder ganhar tantas Champions quanto Carvajal, Modric, Nacho e Toni (Kroos). - acrescentou.

Vini Jr é o principal nome do Real Madrid (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Vini Jr também tratou da dificuldade de fazer temporada perfeita, ao citar a possibilidade de alcançar um feito inédito do Real Madrid: conquistar a tríplice coroa em uma tacada só (La Liga, Copa do Rei e Champions League).

- A Champions vem primeiro, que é a competição mais difícil, seguida da La Liga e da Copa (do Rei). Cada uma tem sua própria pressão, e o peso da Champions é que o Real Madrid sempre quer vencer. Não só os jogadores, mas os torcedores também cobram isso da gente, ganhar o torneio. Mas nosso objetivo agora é tentar ganhar tudo em que competirmos e finalmente poder conquistar a tríplice coroa. - finalizou o camisa 7.

Em caso de acerto com os sauditas, Vinícius Júnior se tornará o jogador mais caro do futebol, superaria os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar. Além disso, o atacante receberia um contrato que ultrapassa 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) em cinco anos entre salários e bônus.