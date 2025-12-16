Um dos principais responsáveis pelos bons momentos do Bahia nesta temporada foi o atacante Willian José. Com faro de gol apurado que o levou ao topo do futebol europeu, o atleta de 34 anos se readaptou bem ao Brasil e estabeleceu números recordes na carreira em um desgastante 2025 para o Tricolor.

Em conversa exclusiva com o Lance!, Willian José explicou essa adapatação gradual ao estilo de jogo brasileiro e avalia bem a temporada do Bahia.

— Acho que era natural uma readaptação ao futebol brasileiro após tantos anos fora. Não só fisicamente, mas de uma maneira geral, até por também não ter feito pré-temporada. Mas nem sempre as pessoas têm paciência e querem que tudo aconteça rapidamente. Eu tinha convicção de que as coisas aconteceriam da melhor maneira e que faria, juntamente do Bahia, uma boa temporada. Queríamos até ir mais longe, mas vejo como um ano bom e que deixa boas expectativas para um 2026 ainda melhor — analisou.

Depois de 11 temporadas na Europa atuando em times de tradição como Real Madrid, Real Sociedad, Wolverhampton e Real Betis, Willian José viu uma clara evolução no futebol brasileiro desde a sua saída do Santos lá em 2013, ainda como uma promessa.

— Vejo um futebol muito competitivo e com muitas equipes em um nível muito alto. Onde você vai jogar tem dificuldades e dá para notar que tem um investimento grande para esse crescimento. Você vê muitos atletas jogando aqui indo para seleção brasileira e também de outros países, o que eleva do nível das competições. Jogadores de qualidade vindo para o Brasil e os clubes com estruturas do mesmo nível da Europa.

Willian José bate recordes pelo Bahia

Willian José comemora após marcar gol do Bahia contra o São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O camisa 12 do Bahia, inclusive, mostrou que se adaptou rápido a esse "novo futebol" e fez uma das melhores temporadas da carreira - a melhor em números. Foram 61 jogos ao todo, quantidade bem maior do que o recorde anterior de 44, quando ainda defendia o Real Betis, da Espanha (2021/2022), e o São Paulo (2012).

Não só isso, ele marcou 20 gols e deu sete assistências, números que selaram sua temporada com maior participação em gols e o credenciaram a ser o artilheiro do Bahia em 2025.

— Claro que se você joga mais, tem oportunidades de fazer mais gols, dar mais assistências… Acaba sendo natural. Mas para você manter um bom nível, com tantos jogos como é o futebol brasileiro, você precisa se cuidar, treinar, trabalhar bem a mente, descansar, ter uma boa estrutura de trabalho e um bom elenco para, quando necessário, outro entrar e manter o mesmo nível. Mas fico feliz pelos números, todo atacante quer fazer gols, dar assistências e comigo não é diferente. Espero que em 2026 possa manter essa regularidade em campo para, consequentemente, melhorar os números também — celebrou Willian José.

Com Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores pela frente, a expectativa é ainda maior para um 2026 mais maduro da equipe na busca por um título que, de fato, mude o patamar do Bahia no cenário nacional.

— Eu prefiro sempre pensar no coletivo e acho que tem que ser assim em 2026. É pensar num Bahia ainda mais forte, que possa seguir brigando pelos títulos e crescendo. Tivemos grandes momentos em 2025, conquistamos títulos e sabemos que algumas competições tínhamos condições de ir mais longe. Mas faz parte e é só estando entre os primeiros é que poderemos vislumbrar coisas maiores.