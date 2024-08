Agora você assiste à Europa League e à Conference League no Lance!

Logo da Conference League (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/08/2024 - 11:10

O Lance! adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão para o Brasil de jogos da UEFA Europa League e da UEFA Conference League. Após duas partidas da UEL na última semana, dois jogos da Liga Conferência poderão ser assistidos diretamente no site ou no canal do Lance! no YouTube nas próximas quarta (28) quinta-feira (29). É mais um passo que a gente dá para transformar o Lance! na casa oficial do amante do futebol e do esporte em geral.

Os confrontos desta semana no nosso novo serviço envolvem equipes tradicionais da Europa, como a italiana Fiorentina, que vai à Hungria encarar o Pukas Akademia na quinta-feira (29). Antes, o Gent, da Bélgica, recebe o FK Partisan, da Sérvia, na quarta (28). Ambos os confrontos são válidos pela fase classificatória da UEFA Conferente League.

As transmissões ao vivo se somam à grande gama de produtos e serviços oferecidos pelo Lance! para o público que ama o esporte e quer se informar, interagir e se divertir num único lugar.

“O time do Lance! está trabalhando muito para oferecer aos amantes do esporte no Brasil os melhores conteúdos, produtos, serviços e experiências. Estamos expandindo nossas ofertas e essa é uma etapa muito importante. Se você gosta de esportes, queremos que você esteja conosco, que você pense no Lance! e saiba que aqui é a sua casa”, ressalta Paulo Ganime, CEO do Lance!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cobertura completa nas redes socias

O novo projeto vai muito além da transmissão das partidas ao vivo. Isso porque o Lance! está preparando uma ampla cobertura dos jogos e das competições, com notícias e curiosidades sobre os clubes envolvidos tanto no site quanto nas nossas redes sociais. Tudo estará ao seu alcance a poucos cliques no Instagram, no X e no TikTok.

“O Lance! está sempre inovando, sempre buscando formas de cumprir sua visão de ser o destino principal do fã do esporte quando ele quer interagir com sua paixão, independentemente de qual esporte seja”, destaca Bruno Guerrero, diretor comercial do Lance!, que acrescenta: “Com essa iniciativa, a gente também reforça para o mercado que esse é mais um projeto com inovação, que traz criatividade e, acima de tudo, muita eficiência e rentabilidade.”

Além da Conference League nesta semana, o Lance! exibiu com exclusividade para o Brasil duas partidas da UEFA Europa League na última quinta-feira (22). O Ajax, da Holanda, goleou o polonês Jagiellonia Białystok, assim como o PAOK, da Grécia, bateu o irlandês Shamrock Rovers.