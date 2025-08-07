menu hamburguer
Raphinha, Yamal, Dembélé etc: veja os indicados à Bola de Ouro

Confira indicados à Bola de Ouro Masculina de 2024/25

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
10:29
Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro premia ano após ano os principais destaques da temporada que se passou. A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (7) os indicados às premiações da temporada 2024/25; confira.

Confira os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo

  1. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  2. Alexix Mac Allister (Liverpool)
  3. Cole Palmer (Chelsea)
  4. Declan Rice (Arsenal)
  5. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  6. Desiré Doué (Paris Saint-Germain)
  7. Erling Haaland (Manchester City)
  8. Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
  9. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  10. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  11. Harry Kane (Bayern de Munique)
  12. João Neves (Paris Saint-Germain)
  13. Jude Bellingham (Real Madrid)
  14. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
  15. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  16. Lamine Yamal (Barcelona)
  17. Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  18. Michael Olise (Bayern de Munique)
  19. Mohamed Salah (Liverpool)
  20. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  21. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  22. Pedri (Barcelona)
  23. Raphinha (Barcelona)
  24. Robert Lewandowski (Barcelona)
  25. Scott McTominay (Napoli)
  26. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  27. Viktor Gyokeres (Sporting CP)
  28. Vini Jr (Real Madrid)
  29. Virgil van Dijk (Liverpool)
  30. Vitinha (Paris Saint-Germain)
Ousmane Dembélé é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Confira informações sobre a Bola de Ouro

O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional).

Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.

Rodri foi o vencedor da Bola de Ouro da temporada 2023/24 (Foto: Franck Fife / AFP)
