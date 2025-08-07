Raphinha, Yamal, Dembélé etc: veja os indicados à Bola de Ouro
Um dos mais respeitados prêmios do futebol mundial, a Bola de Ouro premia ano após ano os principais destaques da temporada que se passou. A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (7) os indicados às premiações da temporada 2024/25; confira.
Confira os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Alexix Mac Allister (Liverpool)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Declan Rice (Arsenal)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Desiré Doué (Paris Saint-Germain)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Scott McTominay (Napoli)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Viktor Gyokeres (Sporting CP)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
Confira informações sobre a Bola de Ouro
O Teatro Châtelet, em Paris, será o palco da cerimônia que celebrará os grandes nomes do futebol mundial. Serão diversas categorias premiadas, incluindo a tradicional Bola de Ouro masculina e feminina, o Troféu Kopa (melhor jogador/a jovem), o Troféu Yashin (melhor goleiro/a) e o Troféu Gerd Müller (maior goleador/a por clube/seleção nacional).
Além disso, a premiação contará com o Troféu Johan Cruyff (melhor treinador/a de clube/seleção nacional), o prêmio de Clube do Ano (masculino e feminino), e o Prêmio Sócrates, concedido pelo Grupo L’Équipe e Peace and Sport, que reconhece ações solidárias ou causas sociais de atletas engajados. Há três novos prêmios este ano: o Troféu Yashin feminino, o Troféu Gerd Müller feminino e o Troféu Koppa feminino.
