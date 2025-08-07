Barcelona toma medida drástica contra líder do elenco

O Barcelona adotou uma medida drástica contra Ter Stegen, um dos líderes do elenco, e retirou o posto de capitão do goleiro. O clube anunciou a decisão nesta quinta-feira (7) após a abertura de um expediente disciplinar contra o atleta.

A decisão foi tomada em conjunto entre a direção e a comissão técnica do clube catalão e é tratada como temporária. Diante desse cenário, o zagueiro Ronald Araújo assume o posto de capitão principal do Barcelona em meio a punição aplicada em cima de Ter Stegen.

Entenda a crise entre Barcelona e Ter Stegen

Na última temporada, Ter Stegen perdeu espaço no Barcelona devido a uma lesão, em que o clube se viu obrigado a buscar um outro goleiro no mercado. Com isso, os culés foram atrás de Wojciech Szczęsny, que estava aposentado.

O polonês fez uma grande temporada e foi premiado com uma renovação por duas temporadas com o Barcelona. Ainda assim, os espanhóis buscaram um novo arqueiro para o elenco e anunciaram a chegada de Joan Garcia, que pertencia ao Espanyol.

Nas últimas semanas, Ter Stegen precisou passar por uma cirurgia na região lombar, o que deve afastar o jogador por um longo período. Caso o período de tratamento do atleta seja acima de quatro meses, o Barcelona poderia liberar 50% do salário do atleta com o objetivo de inscrever um novo nome no plantel e não ser punido pelo Fair Play Financeiro da La Liga. Esse percentual aumenta para 80% caso o tempo de recuperação seja superior a cinco meses.

No entanto, o goleiro alemão insiste que não ficará fora de combate por um período acima dos quatro meses, o que prejudica o Barcelona na tentativa de inscrição de Joan Garcia. Os culés chegaram a redigir um informe médico à La Liga, mas Ter Stegen não assinou o documento. Internamente, os dirigentes entendem que a postura do atleta está prejudicando a instituição.

