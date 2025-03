Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas da Champions League

A rodada dos jogos de ida das oitavas de final da Champions League terminou nesta quarta-feira (5). De cinco dos oito jogos disputados, as equipes visitantes levaram a melhor diante os times da casa. Confira abaixo os placares e como foram os confrontos.

Jogos de ida das oitavas da Champions League:

PSG 0 x 1 Liverpool

O PSG inicou o jogo com uma intensidade muito alta. O time teve ínumeras chances para fazer o primeiro gol porém foi parado pela grande atuação do brasileiro Alisson. Faltando minutos para terminar o jogo, Darwin Nunez encontrou Elliot entrando na grande área e o inglês finalizou no canto para abrir o placar

Defesa de Alisson no duelo contra o PSG. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Benfica 0 x 1 Barcelona

Os times voltaram a se enfrentar após o mágico jogo na fase de grupo, que terminou em 5 a 4 para o Barcelona. O jovem zagueiro Cubarsí foi expulso logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Apesar de estar com um a menos, a equipe espanhola aproveitou uma bobeada da zaga do Benfica e marcou com Raphinha, o novo vice-artilheiro da competição.

Raphinha marcou o único gol da vitória do Barcelona na Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen

No duelo de alemães, o Bayern de Munique não poupou esforços para abrir uma grande vantagem no confronto. Harry Kane marcou de cabeça logo nos primeiros minutos de jogo. Jamal Musiala ampliou após falha do goleiro Kovar, do Bayer Leverkusen. Kane, novo vice-artilheiro da Champions, marcou de pênalti e decretou a vitória para a equipe de Kompany.

Musiala comemorando o gol na vitória por 3 a 0 contra o Bayer Leverkusen. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Feyenoord 0 x 2 Inter de Milão

Vindo de uma grande classificação contra o Milan pelo play-off da Champions, o Feyenoord não conseguiu repetir o desempenho contra a Inter de Milão. Marcus Thuram e Lautaro Martínez marcaram para o time italiano. O meia polonês Zielinski ainda desperdiçou um pênalti para a equipe visitante.

Marcus Thuram em ação contra o Feyenoord. (Foto: Divulgação / Internazionale)

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid

No dérbi de Madrid, a equipe de Ancelotti venceu pelo placar de 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Rodrygo abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo após uma grande jogada pela lateral do campo. Por outro lado, ainda no primeiro tempo, Júlian Alvarez fez limpou a marcação e chutou no ângulo, sem chances para Courtois. A partida foi decidida por Brahim Diaz, que deixou a marcação do Atlético no chão e chapou no canto do goleiro.

Início do gol de Brahim Diaz (Photo by Thomas COEX / AFP)

PSV 1 x 7 Arsenal

Jogando fora de casa, o Arsenal protagonizou uma das maiores goleadas em mata-mata de Champions League. Os Gunners entraram em campo com um ritmo eletrizante e não sairam do ataque durante os 90 minutos. Os gols do time inglês foram marcados por Timber, Nwaneri, Merino, Odeggard (2), Trossard e Calafiori. Por outro lado, Noa Leng marcou o único gol para o PSV.

Jogadores do Arsenal comemorando um dos sete gols na goleada por 7 a 1 contra o PSV pela Champions - Foto: Reprodução/Arsenal

Brugge 1 x 3 Aston Villa

No primeiro jogo da rodada, o clube inglês venceu a partida por 3 a 1 e levou a vantagem para o jogo de volta, na Inglaterra. O Aston Villa abriu o placar logo aos três minutos de jogo com Bailey, porém a equipe tomou o empate pouco depois. Na reta final do jogo, o defensor Mechelle, do Brugge, marcou contra. Marco Asensio ampliou o placar de pênalti nos minutos finais.

Marco Asensio comemorando após marcar contra o Brugge. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Borussia Dortmund 1 x 1 Lille

O confronto foi o único empate da rodada da Champions League. Adeyemi acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o time alemão. Na segunda etapa, Haraldsson aproveitou o passe de Jonathan David e deixou o jogo igualado.