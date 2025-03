Fora de casa e com um a menos, o Barcelona saiu na frente nas oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (5). A equipe foi guerreira e venceu o Benfica no jogo de ida, garantindo boa vantagem para o jogo de volta. A partida aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa e o único gol marcado no confronto saiu dos pés do brasileiro Raphinha.

Com a vitória, o Barcelona vai com boa vantagem para a partida de ida. O duelo acontecerá em sua casa, no Estádio Olímpic Lluís Companys. A partida será na próxima terça-feira (11) e a bola está prevista para começar a rolar às 14h45 (de Brasília)

Benfica x Barcelona: como foi o jogo?

O primeiro tempo começou eletrizante. Aos 20 segundos de jogo, Pavlidis passou perto de abrir o placar logo no começo. O Benfica era intenso e teve um ímpeto melhor. O Barcelona, no entanto, começou a esquentar e se tornou mais dominante no jogo. Entretanto, o zagueiro catalão Cubarsí foi expulso, o que mudaria o rumo da primeira etapa e do jogo. A partir disso em diante, o Benfica foi dono do jogo, enquanto o Barcelona ficou mais na defensiva.

Barcelona e Benfica empataram na partida de ida das oitavas de finais da Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

No segundo tempo, o Benfica continuou com a pressão. O clube pressionava e parecia mais perto do gol, enquanto o Barcelona se defendia com o que tinha, indo poucas às vezes ao ataque. Porém, em uma falha dos defensores do clube português, Raphinha chegou mais rápido da bola e, sozinho no ataque, chutou rasteiro de fora da área. O chute foi feliz e entrou no canto de Trubín, assim, o placar do confronto sendo aberto.

No decorrer da partida, o Benfica continuou forte, mas se desestabilizou com o gol concedido. O fim do jogo foi eletrizante, com o clube português atacando muito e Szczęsny salvando o Barcelona. Os time catalão conseguiu se defender melhor e garantiu a vitória no jogo.

O que vem por aí?

Após a derrota, o Benfica busca se recuperar e irá enfrentar o Nacional pela liga portuguesa. O clube busca a liderança e vem em grande fase na competição. A partida acontecerá no próximo sábado (8) e a bola está prevista para rolar às 15h (de Brasília). Já o Barcelona, busca manter a regularidade na La Liga e enfrentará o Osasuna em sua casa na próxima rodada. O clube também entra em campo no sábado (8), porém, em um horário diferente, às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 0x1 Barcelona

Jogo de ida - Oitavas de finais - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR);

🕴️ Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes); Bastian Dankert (VAR)

⚽ Gols: Raphinha (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Barreiro (BEN), Martínez (BAR), André Silva (BEN), Carreras (BEN), Rêgo (BEN)

🟥 Cartão vermelho: Cubarsí (BAR)

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Araújo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.