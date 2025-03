Harry Kane brilha, e Bayern vence o Leverkusen pela Champions League

O Bayern de Munique venceu o Bayern Leverkusen 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A primeira perna do confronto foi no estádio dos bávaros, a Allianz Arena, em Munique, Alemanha. O gols foram marcados por Harry Kane (2) e Musiala

Com o resultado, o time de Vincent Kompany chega com larga vantagem para enfrentar a equipe de Xabi Alonso no jogo da volta. Apesar disso, o confronto segue em aberto. Esse elenco do Leverkusen ficou conhecido pela capacidade de reverter placares improváveis.

Como foi o jogo?

O Bayern de Munique abriu o placar com Harry Kane, de cabeça, logo nos primeiros minutos. Os donos da casa tiveram amplo domínio nas ações da partida. O Bayer Leverkusen não conseguiu se encontrar no jogo. O único momento em que o time de Xabi conseguiu levar perigo ao gol de Neuer, foi após erro individual de Upamecano. Mesmo assim, Frimpong parou nas mãos do alemão. Neuer ainda saiu machucado da partida posteriormente.

A segunda etapa começou mais duro, com chegadas fortes, e logo o Bayern ampliou o placar. O nome da vez foi Musiala. O jovem só teve o trabalho de empurrar para dentro após Kovár não conseguir segurar o chute de Kimmich. O jogo ficou definido de vez quando Mukiele foi expulso e o Bayer, que já não se achava em campo, teve que jogar com um a menos.

Tudo sobre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen

BAYERN DE MUNIQUE 3 X 0 BAYER LEVERKUSEN

Champions League - oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

⚽ Gols: Harry Kane (2x) e Musiala



Escalações

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer (Urbig); Laimer (Stanisic), Ki Min-Jae (Dier), Upamecano e Alphonso Davies; Goretzka (Palhinha), Kimmich e Jamal Musiala; Olise, Sané (Coman) e Kane.

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Kovár; Hincapié, Tah e Mario Hermoso; Mukiele, Frimpong (Arthur), Exequiel Palacios, Xhaka (García) e Alejandro Grimaldo (Buendía); Florian Wirtz (Patrick Schik), Adli (Tapsoba)

